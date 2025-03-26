26 марта 2025

Свердловского бойца, получившего тяжелое ранение на СВО, лишили «ветеранки»

Участнику СВО из Екатеринбурга не выдают удостоверение ветерана боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
Военный полтора года не может получить ветеранку (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Екатеринбурга, участвовавший в спецоперации России на Украине, не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Полтора года уралец пишет в разные инстанции, но в ответ получает только отписки. Своей проблемой с корреспондентом URA.RU поделился сам военный Евгений.

«В марте 2023 года я был призван на военную службу по контракту и назначен номером расчета гранатометного отделения взвода огневой поддержки парашютно-десантного батальона. Уволен с военной службы 29 ноября 2023 года в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. 5 декабря 2023 года был исключен из списков личного состава части и направлен для постановки на воинский учет в военный комиссариат», — поделился участник спецоперации.

Уже по возвращению домой уралец начал активно обращаться в военкомат, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий, но безуспешно. «Спустя полтора года, как я вернулся с СВО, я не могу получить положенное мне удостоверение. В военкомате намекают, что мои документы могли затеряться, и именно поэтому я до сих пор без документа и, соответственно, без положенных мне льгот», — посетовал боец.

«Я полностью осознаю, что на военкоматы сейчас возложена колоссальная нагрузка, и сотрудники буквально завалены работой и документацией. Понимаю, что каждая справка и бумага требует тщательной проверки и заверения, что отнимает огромное количество времени. Однако после ранения мне необходима реабилитация, и без удостоверения участника боевых действий я не могу получить квалифицированную помощь в специализированных военных госпиталях. В итоге я уже полтора года хожу по замкнутому кругу, и все мои попытки остаются безрезультатными», — сказал военный.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в военный комиссариат Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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Житель Екатеринбурга, участвовавший в спецоперации России на Украине, не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Полтора года уралец пишет в разные инстанции, но в ответ получает только отписки. Своей проблемой с корреспондентом URA.RU поделился сам военный Евгений. «В марте 2023 года я был призван на военную службу по контракту и назначен номером расчета гранатометного отделения взвода огневой поддержки парашютно-десантного батальона. Уволен с военной службы 29 ноября 2023 года в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. 5 декабря 2023 года был исключен из списков личного состава части и направлен для постановки на воинский учет в военный комиссариат», — поделился участник спецоперации. Уже по возвращению домой уралец начал активно обращаться в военкомат, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий, но безуспешно. «Спустя полтора года, как я вернулся с СВО, я не могу получить положенное мне удостоверение. В военкомате намекают, что мои документы могли затеряться, и именно поэтому я до сих пор без документа и, соответственно, без положенных мне льгот», — посетовал боец. «Я полностью осознаю, что на военкоматы сейчас возложена колоссальная нагрузка, и сотрудники буквально завалены работой и документацией. Понимаю, что каждая справка и бумага требует тщательной проверки и заверения, что отнимает огромное количество времени. Однако после ранения мне необходима реабилитация, и без удостоверения участника боевых действий я не могу получить квалифицированную помощь в специализированных военных госпиталях. В итоге я уже полтора года хожу по замкнутому кругу, и все мои попытки остаются безрезультатными», — сказал военный. Редакция URA.RU направила официальный запрос в военный комиссариат Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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