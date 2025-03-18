18 марта 2025

«В криминале не замечен»: соседи рассказали о хулигане, открывшем стрельбу у храма в Екатеринбурге

Соседи назвали спокойным хулигана, выстрелившего возле храма в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, рассвет, храм большой златоуст
Мужчина по непонятной пока причине стал стрелять возле храма Фото:

Соседи назвали спокойным 30-летнего слесаря Романа Ш., который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Предположительно, мужчину задержали поздно вечером 18 марта.

«[Роман] в криминале не замечен. Спокойный, не буянит. В съемной квартире живет один. Иногда к нему дочка приходила, ей около семи-восьми лет», — сказала собеседница агентства.

Как писало URA.RU, Романа задержали по подозрению в хулиганстве. По версии следствия, он танцевал возле храма с травматическим пистолетом и выстрелил в воздух. Это попало на кадры, которые разлетелись по Сети.

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Соседи назвали спокойным 30-летнего слесаря Романа Ш., который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Предположительно, мужчину задержали поздно вечером 18 марта. «[Роман] в криминале не замечен. Спокойный, не буянит. В съемной квартире живет один. Иногда к нему дочка приходила, ей около семи-восьми лет», — сказала собеседница агентства. Как писало URA.RU, Романа задержали по подозрению в хулиганстве. По версии следствия, он танцевал возле храма с травматическим пистолетом и выстрелил в воздух. Это попало на кадры, которые разлетелись по Сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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