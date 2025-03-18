«В криминале не замечен»: соседи рассказали о хулигане, открывшем стрельбу у храма в Екатеринбурге

Соседи назвали спокойным 30-летнего слесаря Романа Ш., который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Предположительно, мужчину задержали поздно вечером 18 марта.
«[Роман] в криминале не замечен. Спокойный, не буянит. В съемной квартире живет один. Иногда к нему дочка приходила, ей около семи-восьми лет», — сказала собеседница агентства.
Как писало URA.RU, Романа задержали по подозрению в хулиганстве. По версии следствия, он танцевал возле храма с травматическим пистолетом и выстрелил в воздух. Это попало на кадры, которые разлетелись по Сети.
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