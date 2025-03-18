18 марта 2025

Пожар в КТЗ «Золотые ворота Сибири» Тюмени начался с одного из кабинетов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар начался в одном из кабинетов здания
Пожар начался в одном из кабинетов здания Фото:

Пожар в тюменском КТЗ «Золотые ворота Сибири» начался с одного из кабинетов, расположенных в здании. Об этом URA.RU рассказали сотрудницы концертно-танцевального зала. 

«Пожар начался днем в одном из кабинетов. Персонал КТЗ был экстренно эвакуирован», — рассказали журналисту агентства сотрудницы КТЗ «Золотые ворота Сибири».

Ранее URA.RU писало о том, что днем 19 марта в центре Тюмени загорелся концертно-танцевальный зал «Золотые ворота Сибири». К месту ЧП оперативно были стянуты сотрудники и спецтехника МЧС. 

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Пожар в тюменском КТЗ «Золотые ворота Сибири» начался с одного из кабинетов, расположенных в здании. Об этом URA.RU рассказали сотрудницы концертно-танцевального зала.  «Пожар начался днем в одном из кабинетов. Персонал КТЗ был экстренно эвакуирован», — рассказали журналисту агентства сотрудницы КТЗ «Золотые ворота Сибири». Ранее URA.RU писало о том, что днем 19 марта в центре Тюмени загорелся концертно-танцевальный зал «Золотые ворота Сибири». К месту ЧП оперативно были стянуты сотрудники и спецтехника МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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