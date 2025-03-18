Пожар начался в одном из кабинетов здания
Пожар в тюменском КТЗ «Золотые ворота Сибири» начался с одного из кабинетов, расположенных в здании. Об этом URA.RU рассказали сотрудницы концертно-танцевального зала.
«Пожар начался днем в одном из кабинетов. Персонал КТЗ был экстренно эвакуирован», — рассказали журналисту агентства сотрудницы КТЗ «Золотые ворота Сибири».
Ранее URA.RU писало о том, что днем 19 марта в центре Тюмени загорелся концертно-танцевальный зал «Золотые ворота Сибири». К месту ЧП оперативно были стянуты сотрудники и спецтехника МЧС.
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