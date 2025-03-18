«Сидел на диване с телефоном»: отец экс-капитана «Автомобилиста» рассказал, как нашел сына мертвым

Найденный мертвым хоккеист Малыхин собирался начать новую жизнь

19 марта 2025 в 14:37 Размер текста - 17 +

Федор Малыхин (справа) скончался в возрасте 34 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший капитан хоккейной команды «Автомобилист» из Екатеринбурга Федор Малыхин был полон планов на жизнь, хотел закончить магистратуру и получить экономическое образование. Об этом URA.RU рассказал отец спортсмена Михаил Малыхин. Вероятной причиной смерти сына он считает сердечный приступ. Мужчина поделился с агентством подробностями трагического дня, когда он нашел хоккеиста мертвым. «Мы с ним обычно созваниваемся каждый вечер, а тут одни сутки не было связи. Я поехал к Федору на квартиру и обнаружил его. Он сидел на диване расслабившись, голова закинута назад, ноги вытянуты. В левой руке был телефон, второй лежал рядом, они были разряжены, поэтому я и не дозвонился. Работал телевизор, в спальне было приоткрыто окно для проветривания, включен увлажнитель воздуха на ночь. Он был в шортах, готовился ко сну, все было аккуратно. Результаты исследования пока не готовы, но, наверное, сердце, других вариантов нет», — считает Малыхин-старший. Большую часть жизни Федор посвятил хоккею Фото: Александр Константинов © URA.RU По его словам, сын на здоровье никогда не жаловался, впрочем, он вообще не жаловался ни на что. Однако мужчина считает, что проблемы все же могли быть, ведь хоккеист с четырех лет был на льду и долгие годы жил в жестком ритме с большими нагрузками. «В квартире были врачи, группа полиции, они все осмотрели вплоть до мусорного ведра. Следов чего-то такого, что бы он, например, употреблял, не нашли», — подчеркнул отец спортсмена. В этом году Федор должен был закончить магистратуру в Горном университете, где учился на кафедре стратегического и производственного менеджмента. В будущем мужчина хотел получить экономическое образование. Закончив в 2023 году спортивную карьеру, он работал замдиректора физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел». Там он собирался построить пристрой для занятий ребят. «Работа ему нравилась, он был очень воодушевлен, что новая жизнь начинается, не спортивная, а другая. Были желания развиваться, были планы работать, получать компетенции. У него был очень хороший круг общения, очень серьезные люди в нашей области и городе. У него все шло в гору, все было по жизни хорошо. В последний раз мы с ним говорили в воскресенье [16 марта]. Он был в хорошем настроении, как раз собирался в „УГМК-Арену“ на матч», — вспоминает отец.



Федор был найден мертвым в своей квартире 18 марта. Ему было 34 года. Свою карьеру спортсмен начал в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В 2011 году он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Автомобилиста». В 2014 году Малыхин участвовал в Матче звезд КХЛ, представляя команду «Восток». Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». За свою карьеру Федор провел 497 матчей в КХЛ и забросил 98 шайб. В последнее время Малыхин находился без клуба. Как объяснил агентству его отец, он продолжал тренироваться и играть для себя, на любительском уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший капитан хоккейной команды «Автомобилист» из Екатеринбурга Федор Малыхин был полон планов на жизнь, хотел закончить магистратуру и получить экономическое образование. Об этом URA.RU рассказал отец спортсмена Михаил Малыхин. Вероятной причиной смерти сына он считает сердечный приступ. Мужчина поделился с агентством подробностями трагического дня, когда он нашел хоккеиста мертвым. «Мы с ним обычно созваниваемся каждый вечер, а тут одни сутки не было связи. Я поехал к Федору на квартиру и обнаружил его. Он сидел на диване расслабившись, голова закинута назад, ноги вытянуты. В левой руке был телефон, второй лежал рядом, они были разряжены, поэтому я и не дозвонился. Работал телевизор, в спальне было приоткрыто окно для проветривания, включен увлажнитель воздуха на ночь. Он был в шортах, готовился ко сну, все было аккуратно. Результаты исследования пока не готовы, но, наверное, сердце, других вариантов нет», — считает Малыхин-старший. По его словам, сын на здоровье никогда не жаловался, впрочем, он вообще не жаловался ни на что. Однако мужчина считает, что проблемы все же могли быть, ведь хоккеист с четырех лет был на льду и долгие годы жил в жестком ритме с большими нагрузками. «В квартире были врачи, группа полиции, они все осмотрели вплоть до мусорного ведра. Следов чего-то такого, что бы он, например, употреблял, не нашли», — подчеркнул отец спортсмена. В этом году Федор должен был закончить магистратуру в Горном университете, где учился на кафедре стратегического и производственного менеджмента. В будущем мужчина хотел получить экономическое образование. Закончив в 2023 году спортивную карьеру, он работал замдиректора физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел». Там он собирался построить пристрой для занятий ребят. «Работа ему нравилась, он был очень воодушевлен, что новая жизнь начинается, не спортивная, а другая. Были желания развиваться, были планы работать, получать компетенции. У него был очень хороший круг общения, очень серьезные люди в нашей области и городе. У него все шло в гору, все было по жизни хорошо. В последний раз мы с ним говорили в воскресенье [16 марта]. Он был в хорошем настроении, как раз собирался в „УГМК-Арену“ на матч», — вспоминает отец. Федор был найден мертвым в своей квартире 18 марта. Ему было 34 года. Свою карьеру спортсмен начал в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В 2011 году он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Автомобилиста». В 2014 году Малыхин участвовал в Матче звезд КХЛ, представляя команду «Восток». Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». За свою карьеру Федор провел 497 матчей в КХЛ и забросил 98 шайб. В последнее время Малыхин находился без клуба. Как объяснил агентству его отец, он продолжал тренироваться и играть для себя, на любительском уровне.