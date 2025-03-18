Экс-капитан «Автомобилиста» Малыхин найден мертвым

Бывший капитан хоккейной команды «Автомобилист» из Екатеринбурга Федор Малыхин был обнаружен мертвым в своей квартире. Ему было всего 34 года. Информацию о смерти URA.RU подтвердил отец спортсмена.
По данным telegram-канала Shot, он обнаружил тело Федора в его екатеринбургской квартире. «Причиной смерти <…> стала остановка сердца», — утверждает издание.
Малыхин начал свою карьеру в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В 2011 году он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Автомобилиста». В 2014 году Малыхин участвовал в Матче звезд КХЛ, представляя команду «Восток». Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска. С 2023 года Малыхин находился без клуба. За свою карьеру Федор провел 497 матчей в КХЛ и забросил 98 шайб.
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