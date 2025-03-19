Школьницу, пропавшую в Ачинске, нашли

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В Ачинске нашли пропавшую девочку (фото из архива)
В Ачинске нашли пропавшую девочку (фото из архива) Фото:

Правоохранительные органы установили местонахождение пропавшей в Ачинске 15-летней школьницы. Девочка была найдена в квартире в городе Назарово, угрозы ее жизни и здоровью нет. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В рамках расследования уголовного дела о похищении 15-летней девушки в городе Ачинске установлено местонахождение пропавшей — она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово», — заявили в региональном СК. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В скором времени девочка будет направлена в следственный орган для проведения необходимых следственных действий и уточнения всех обстоятельств происшествия.

Ранее в городе Ачинск Красноярского края произошло исчезновение 15-летней школьницы. Спустя некоторое время после ее пропажи родителям было отправлено видеосообщение, в котором девочка извиняется перед неопределенными лицами и сообщает о требовании выкупа в размере 500 тысяч рублей. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль. В ходе следствия было установлено, что первоначальное видео девочка записала самостоятельно. Подробнее — в материале URA.RU.

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Правоохранительные органы установили местонахождение пропавшей в Ачинске 15-летней школьницы. Девочка была найдена в квартире в городе Назарово, угрозы ее жизни и здоровью нет. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «В рамках расследования уголовного дела о похищении 15-летней девушки в городе Ачинске установлено местонахождение пропавшей — она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово», — заявили в региональном СК. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В скором времени девочка будет направлена в следственный орган для проведения необходимых следственных действий и уточнения всех обстоятельств происшествия. Ранее в городе Ачинск Красноярского края произошло исчезновение 15-летней школьницы. Спустя некоторое время после ее пропажи родителям было отправлено видеосообщение, в котором девочка извиняется перед неопределенными лицами и сообщает о требовании выкупа в размере 500 тысяч рублей. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль. В ходе следствия было установлено, что первоначальное видео девочка записала самостоятельно. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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