Школьницу, пропавшую в Ачинске, нашли

Правоохранительные органы установили местонахождение пропавшей в Ачинске 15-летней школьницы. Девочка была найдена в квартире в городе Назарово, угрозы ее жизни и здоровью нет. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«В рамках расследования уголовного дела о похищении 15-летней девушки в городе Ачинске установлено местонахождение пропавшей — она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово», — заявили в региональном СК. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В скором времени девочка будет направлена в следственный орган для проведения необходимых следственных действий и уточнения всех обстоятельств происшествия.
Ранее в городе Ачинск Красноярского края произошло исчезновение 15-летней школьницы. Спустя некоторое время после ее пропажи родителям было отправлено видеосообщение, в котором девочка извиняется перед неопределенными лицами и сообщает о требовании выкупа в размере 500 тысяч рублей. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль. В ходе следствия было установлено, что первоначальное видео девочка записала самостоятельно. Подробнее — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.