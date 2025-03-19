Школьницу похитили в Красноярском крае и требуют за нее полмиллиона: хронология событий

В Ачинске Красноярского края исчезла 15-летняя школьница, после чего ее родителям прислали видео с извинениями девочки перед неизвестными лицами и требованием выкупа в 500 тысяч рублей. Полиция и Следственный комитет занимаются поисками, а дело взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Следователи выяснили, что первое видео девочка записала сама. Хронология событий — в материале URA.RU.
Исчезновение школьницы
Днем 18 марта 15-летняя девочка ушла из дома в Ачинске и не вернулась. Мать рассказала полиции, что около 16:00 дочь вышла из квартиры без предупреждения, что для нее было нехарактерно. Спустя два часа на телефон отца пришло видео с телефона дочери, которое повергло семью в шок. На кадрах школьница, сидя на кладбище в слезах, просила прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар» за обман на 300 тысяч рублей, якобы связанных с бронежилетами, а затем извинялась перед «Вагнером», добавив, что ее забирает «дядя Сережа».
Требование выкупа и реакция родителей
Вскоре после первого видео похитители через telegram-канал Kras Mash подтвердили, что удерживают школьницу, и потребовали 500 тысяч рублей за ее освобождение, указав банковский счет для перевода. Мать тут же обратилась в полицию, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Родители в беседе с Readovka признались, что не знают ни «Комара», ни «Вагнера», и понятия не имеют, о каких бронежилетах идет речь. «Мы в полном недоумении, у нас нет даже предположений», — сказала мама девочки, добавив, что поиски пока безрезультатны.
Уголовное дело и поиски
Следственный отдел по Ачинскому району оперативно начал расследование, классифицировав инцидент как похищение с целью вымогательства. «Отрабатывается версия о возможном похищении неустановленными лицами», — сообщила помощница руководителя ГСУ СК Юлия Арбузова. Утром 19 марта председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе дела, взяв его под личный контроль. В Ачинске развернули масштабную операцию: более 150 полицейских, включая опытных оперативников уголовного розыска, совместно с волонтерами прочесывают город и окрестности.
ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердило, что школьница ранее не уходила из дома, и никаких предпосылок к ее исчезновению не было. «Спустя два часа после ухода на телефон отца поступило видео с требованием выкупа», — отметили в ведомстве. Следователи изучают запись, пытаясь установить личности упомянутых «дяди Юры», «Вагнера» и «дяди Сережи», но пока зацепок нет. В СК подчеркнули, что девочка характеризуется исключительно положительно, что исключает версию о ее добровольном уходе.
Новые детали
Следователи обнаружили новые детали. Девочка сама записала видео на городском кладбище в Ачинске, где извинялась перед «Вагнером» и «дядей Юрой по прозвищу Комар». Осмотр места показал, что рядом с ней никого не было — найдены только ее следы. Оперативникам удалось разыскать таксиста, который подвозил школьницу до кладбища. По его словам, в машине она сидела одна, ни с кем не разговаривала, но пользовалась наушниками и телефоном, передает telegram-канал Baza.
Что говорят в школе
В школе, где учится пропавшая, инцидент официально не комментируют, но знакомые рассказали изданию aif.ru, что она была образцовой ученицей. Девочка хорошо училась, участвовала в конкурсах и конференциях, получала грамоты за исследовательскую деятельность. Проблем с поведением или подозрительных знакомств за ней не замечали.
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