В Кургане под арест отправили бывшего первого заместителя главы Кетовского округа Николая Бабкина. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. Об аресте сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания суда.
В ходе заседания были рассмотрены документы, приобщенные к делу в отношении Николая Бабкина. Также заслушано мнение стороны защиты и обвинения. «В отношении обвиняемого в преступлении, предусмотренного пунктом „в “ ч. 5 ст. 290 УК РФ, Николая Бабкина постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 16 мая 2025 года. Поместить Бабкина в следственный изолятор», — озвучил судья Андрей Долгих на заседании.
Во время заседания было заслушано мнение стороны обвинения. Следствие считает, что Бабкин может оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства, если останется на свободе. Из-за этого следователи просили заключить его под стражу на два месяца.
В то же время, Бабкин вместе со своим адвокатом настаивали на мере пресечения в виде домашнего ареста. Экс-чиновник отмечает, что при решении должны учесть его состояние здоровья и положительные характеристики с предыдущих мест работы. Также Бабкин не согласился со статьей, по которой его обвиняют. Бывший чиновник отметил, что не требовал и не вымогал деньги. На вопрос судьи по поводу того, совершал ли Бабкин преступные действия, бывший зам не смог дать однозначный ответ.
Ранее URA.RU писало об обысках у Николая Бабкина и подозрениях во взяточничестве. Курганские власти сообщали, что чиновник был отстранен от должности первого замглавы Кетовского округа с последующим увольнением. Позднее стало известно, что на место задержанного Бабкина не будут искать другого чиновника.
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