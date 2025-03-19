Мигалка на белой «Гранте»: что говорят в городе Щучье об исчезнувших полицейских

В городе Щучье (Курганская область) обсуждают, что известно о полицейских, которые пропали после внимания силовиков. Стражи порядка ранее были замечены в городе на белой «Ладе Гранта». Об этом URA.RU сообщают осведомленные местные жители города.
Начальник отдела полиции города Щучье Дмитрий Порядин и замначальника отделения полиции «Сафакулевское» Василий Кобзарь перемещались на автомобиле с мигалкой. При этом других опознавательных знаков на машине не было. «Говорят, что эти сотрудники вели себя вызывающе. В городе их часто видели на машине, на белой „Гранте“ с мигалкой, но без других опознавательных знаков», — обсуждают местные жители.
URA.RU сообщало, что высокопоставленные сотрудники полиции в Щучье не появляются на работе уже несколько дней. Ранее в отделе и по местам жительства проведены обыски. Работали люди в форме. Пресс-службы правоохранительных ведомств пока информацию не комментируют.
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