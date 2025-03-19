Школьница из Ачинска, за которую просили выкуп, не хочет разговаривать с силовиками

Школьница из Ачинска (Красноярский край) не желает общаться с сотрудниками правоохранительных органов и не объясняет причины своего исчезновения. Об этом сообщают источники.
«Найденная в Ачинске школьница, за которую, как сообщалось, у родителей просили выкуп, замкнулась и молчит», — пишет RT со ссылкой на источники. Отмечается, что она находится в отделе полиции на опросе. Правоохранители вышли на след девочки через таксиста, который подвозил ее на кладбище, где было сделано первое видео.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия. После посещения кладбища школьница использовала другое такси для поездки в город Назарово. Ее обнаружили в съемной квартире, при ней находился телефон. Сейчас идет следователи устанавливают владельца жилья и выясняют, как девочка оказалась в этом месте.
Ранее стало известно, что в Ачинске пропала 15-летняя девочка. Ее родителям пришло видео, на котором заплаканная извинялась перед неизвестными людьми. За ее возвращение с родителей требовали полмиллиона рублей.
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