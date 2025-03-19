Пропавшая в Ачинске школьница могла стать жертвой украинских мошенников

Следственные органы Красноярского края рассматривают версию, что 15-летняя школьница из Ачинска инсценировала свое похищение после того, как стала жертвой украинских мошенников. По информации telegram-каналов, девочка планировала взять у отца 500 тысяч рублей, чтобы откупиться от преступников.
«Пропавшая 15-летняя Даша из Красноярского края могла стать жертвой украинских мошенников и из-за этого инсценировать своё похищение. Сейчас такую версию проверяет следствие... Она планировала взять у отца 500 тысяч рублей, чтобы откупиться от мошенников», — пишет telegram-канал Shot.
Детали дела указывают на то, что школьница действовала самостоятельно: она перемещалась без сопровождения, в одиночестве доехала до кладбища на такси, где и записала видео. Девочку нашли в соседнем городе Назарово, где она пребывала в арендованной квартире.
При этом, по данным РЕН ТВ, девушку привел к сотрудникам полиции молодой человек. Он объяснил, что встретил школьницу после спортивных соревнований. Парень заметил, что девушка казалась утомленной и не спала, в связи с чем решил предложить ей возможность отдохнуть у себя дома. После того как она легла спать, родители юноши узнали из новостей о ее поиске и немедленно связались с правоохранительными органами.
Ранее сотрудники правоохранительных органов определили местоположение 15-летней школьницы, которая пропала в Ачинске. Найдена она была в одной из квартир Назарова, при этом ее жизни и здоровью ничто не угрожает. В ближайшее время девочка будет передана в следственные органы для выполнения необходимых процедур и выяснения деталей инцидента.
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