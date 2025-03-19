В России появилось редкое заболевание вейперов: что такое «попкорновая болезнь» и как ее лечат

В России зафиксировали первый случай редкой болезни вейперов, известной как EVALI или «попкорновая болезнь». Ее обнаружили у подростков из Томска, которые попали в больницу из-за проблем с дыханием после использования электронных сигарет. Что это за заболевание, какие симптомы и как его лечат — в материале URA.RU.
Что произошло
Двое подростков из Томска обратились к врачам с жалобами на кашель, одышку и боли в груди. При осмотре медики услышали в их легких странный треск, похожий на звук лопающегося попкорна, сообщает Роспотребнадзор города в telegram-канале. У одного из них диагностировали EVALI — редкую болезнь, связанную с вейпами, у второго — токсическое поражение нервной системы от курительных смесей. Оба признались, что часто пользовались электронными сигаретами. Это первый случай EVALI в России, хотя в мире он известен с 2019 года, когда его впервые выявили в США.
Что такое «попкорновая болезнь»
EVALI, или «попкорновая болезнь», — это неинфекционное заболевание легких, которое появляется из-за вейпинга. По-научному ее называют облитерирующим бронхиолитом: мелкие дыхательные пути (бронхиолы) воспаляются, покрываются рубцами и перестают работать. Врачи заметили ее по характерному треску в легких, напоминающему попкорн. Главная причина — токсичные вещества в жидкостях для вейпов, особенно ароматизатор диацетил. Он безопасен в еде, но при нагревании и вдыхании повреждает легкие. Еще в списке подозреваемых — тетрагидроканнабинол (ТГК), никотин и другие химикаты, которые превращаются в аэрозоль.
Симптомы EVALI
Болезнь дает о себе знать быстро. У 95% заболевших появляется кашель, одышка и боль в груди. У 85% поднимается температура, начинается озноб и резко падает вес. Три четверти пациентов — это 77% — страдают от тошноты, рвоты или болей в животе. У больше чем половины — 55% — учащается пульс, а в тяжелых случаях развивается гипоксия, то есть нехватка кислорода. Все это врачи увидели у томских подростков.
Как лечится «попкорновая болезнь»
Медицина пока не знает, как полностью вылечить EVALI. В тяжелых случаях пациентов подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких в реанимации. Анализы крови показывают повышенные лейкоциты — признак воспаления, но стандартного способа остановить болезнь на данный момент нет.
Ситуация взята на контроль
Случаи в Томске привлекли внимание Роспотребнадзора. Ведомство уже контролирует точки продажи вейпов и курительных смесей, а также усиливает борьбу с контрафактом. Медики призывают родителей следить за подростками, которые увлекаются вейпингом, ведь именно молодежь чаще всего попадает в зону риска.
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