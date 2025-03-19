Минобороны: Киев срывает мирные инициативы Путина и Трампа

Киевский режим совершил провокацию, атаковав беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае, чтобы подорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Удар произошел спустя несколько часов после переговоров лидеров России и Соединенных Штатов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне <...> киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БпЛА», — говорится в сообщении МО. Беспилотники атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в станице Кавказская Краснодарского края.
По данным Минобороны, российские силы ПВО отразили атаку, но обломки одного из дронов вызвали пожар на территории объекта. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем экстренных служб. Ведомство расценивает инцидент как попытку Киева дестабилизировать достигнутые договоренности между Россией и США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.