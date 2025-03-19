В курганской «Единой России» опасаются потери мандатов на выборах в областную думу. Инсайд

В курганской «Единой России» опасаются потери мандатов на выборах в облдуму
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ЕР в Кургане ищет замену «старой гвардии» и думает, как сохранить мандаты
ЕР в Кургане ищет замену «старой гвардии» и думает, как сохранить мандаты Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Выборы в курганскую облдуму в 2025 году станут серьезным испытанием для «Единой России», так как их результаты покажут уровень поддержки партии перед федеральной кампанией в Госдуму 2026 года. В партии опасаются снижения рейтингов и усиления оппозиции, что может повлиять на распределение мандатов. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Основной вызов для партии и облдумы — обновление состава депутатов в одномандатных округах. Часть действующих парламентариев из „старой гвардии“ покинут облдуму, а на их место придется выдвигать новых кандидатов. Проблема в том, что в регионе не хватает ярких и узнаваемых фигур, поэтому некоторых номинантов придется „раскручивать“ с нуля. Это создает риски для их электоральных перспектив», — отмечает инсайдер.

По его словам, чтобы не допустить ослабления позиций, сейчас в партии власти тщательно отбирают кандидатов. Заказываются социсследования, анализируются их шансы и возможные угрозы для получения мандата.

Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме заместителю секретаря регионального отделения ЕР Родиону Вяткину, отвечающего за взаимодействие с СМИ. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на внутрипартийные выборы «Единой России» по выдвижению кандидатов в Курганскую областную думу подали заявки 16 человек. Среди участников праймериз партии — представители органов власти, системы образования и промышленности. Выборы в облдуму пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутата.

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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году станут серьезным испытанием для «Единой России», так как их результаты покажут уровень поддержки партии перед федеральной кампанией в Госдуму 2026 года. В партии опасаются снижения рейтингов и усиления оппозиции, что может повлиять на распределение мандатов. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Основной вызов для партии и облдумы — обновление состава депутатов в одномандатных округах. Часть действующих парламентариев из „старой гвардии“ покинут облдуму, а на их место придется выдвигать новых кандидатов. Проблема в том, что в регионе не хватает ярких и узнаваемых фигур, поэтому некоторых номинантов придется „раскручивать“ с нуля. Это создает риски для их электоральных перспектив», — отмечает инсайдер. По его словам, чтобы не допустить ослабления позиций, сейчас в партии власти тщательно отбирают кандидатов. Заказываются социсследования, анализируются их шансы и возможные угрозы для получения мандата. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме заместителю секретаря регионального отделения ЕР Родиону Вяткину, отвечающего за взаимодействие с СМИ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на внутрипартийные выборы «Единой России» по выдвижению кандидатов в Курганскую областную думу подали заявки 16 человек. Среди участников праймериз партии — представители органов власти, системы образования и промышленности. Выборы в облдуму пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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