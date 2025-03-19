В городе Аше Челябинской области, пострадавшем от разлива реки Сим, спасатели начали откачивать воду из частных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«К работе подключились специалисты Уральского учебного спасательного центра МЧС России (поселок Новогорный). С помощью мотопомп они откачивают воду из подтопленных помещений частных домов в Аше», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Весенний паводок в Челябинской области начался на две недели раньше многолетнего срока. Ситуацию осложняет дождь, который идет в регионе третьи сутки. Наиболее сложная ситуация с прохождением паводка сложилась в Ашинском районе, где из-за разлива реки подтопленными оказались несколько сотен частных домов.
Сегодня на реке Сим на местах затора саперы взрывают лед для освобождения русла реки. Тяжелая техника помогает разбивать льдины. Информация о ситуации с паводком в Челябинской области на 19 марта собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
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