В Аше спасатели начали откачивать воду из домов. Фото

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Река Сим затопила частные дома и дачи в Аше (архивное фото)
Река Сим затопила частные дома и дачи в Аше (архивное фото) Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В городе Аше Челябинской области, пострадавшем от разлива реки Сим, спасатели начали откачивать воду из частных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«К работе подключились специалисты Уральского учебного спасательного центра МЧС России (поселок Новогорный). С помощью мотопомп они откачивают воду из подтопленных помещений частных домов в Аше», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Весенний паводок в Челябинской области начался на две недели раньше многолетнего срока. Ситуацию осложняет дождь, который идет в регионе третьи сутки. Наиболее сложная ситуация с прохождением паводка сложилась в Ашинском районе, где из-за разлива реки подтопленными оказались несколько сотен частных домов.

Сегодня на реке Сим на местах затора саперы взрывают лед для освобождения русла реки. Тяжелая техника помогает разбивать льдины. Информация о ситуации с паводком в Челябинской области на 19 марта собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.

В Аше остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков
В Аше остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков
Фото:
Откачка воды из домов в Аше
Откачка воды из домов в Аше
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В городе Аше Челябинской области, пострадавшем от разлива реки Сим, спасатели начали откачивать воду из частных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «К работе подключились специалисты Уральского учебного спасательного центра МЧС России (поселок Новогорный). С помощью мотопомп они откачивают воду из подтопленных помещений частных домов в Аше», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Весенний паводок в Челябинской области начался на две недели раньше многолетнего срока. Ситуацию осложняет дождь, который идет в регионе третьи сутки. Наиболее сложная ситуация с прохождением паводка сложилась в Ашинском районе, где из-за разлива реки подтопленными оказались несколько сотен частных домов. Сегодня на реке Сим на местах затора саперы взрывают лед для освобождения русла реки. Тяжелая техника помогает разбивать льдины. Информация о ситуации с паводком в Челябинской области на 19 марта собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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