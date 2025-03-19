Песков заявил о саботаже частичного прекращения огня со стороны Киева

Киев нарушил условия частичного прекращения огня, пытаясь атаковать инфраструктурные объекты России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Были попытки нанесения ударов по нашим объектам инфраструктуры. Мы наблюдаем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению делать все поэтапно в русле мирного урегулирования», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Он добавил, что на момент проведения данных атак Киев не принял мер по их прекращению, что противоречит усилиям по достижению мира. По словам Пескова, Россия соблюдает условия частичного прекращения огня.
Ранее Путин поручил российским вооруженным силам приостановить удары по энергетическим объектам на территории Украины на протяжении 30 дней. Это решение было принято в контексте взаимных обязательств сторон конфликта прекратить подобные атаки, передает RT.
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