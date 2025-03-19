Мэр Челябинска Лошкин впервые выступит с отчетом перед гордумой

В Челябинске глава города Алексей Лошкин 25 марта представит депутатам гордумы отчет о работе мэрии за 2024 год. Для него, избранного мэром осенью 2024 года, это будет первый отчет перед депутатами. Вопрос о внесении отчета в повестку заседания рассмотрен на комиссии по местному самоуправлению под председательством депутата Владимира Бодрова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе думы.
«Депутатам представлены основные тезисы ежегодного отчета главы города о результатах его деятельности и деятельности администрации в 2024 году. Заместители главы, и руководители профильных подразделений мэрии довели до сведения комиссии проделанную за год работу, освоенные финансы, достигнутые показатели, проблемные направления работы и принимаемые меры. Депутаты также обозначили темы, о которых подробнее хотели бы услышать в отчете Алексея Лошкина», — сообщили в пресс-службе гордумы.
Непосредственно по своей работы главе города предстоит отчитаться за период чуть больше двух месяцев. Лошкин стал врио мэра Челябинска 22 октября 2024 года и был избран на эту должность 19 ноября. В целом отчет будет касаться всего прошлого года работы мэрии.
Кроме того, комиссия одобрила присвоение звания «Почетный муниципальный служащий города Челябинска» пяти сотрудникам гордумы и мэрии. Лауреаты получат возможность внеочередного приема должностными лицами, надбавку к зарплате и единовременную выплату в качестве признания их многолетнего вклада в развитие города.
«Это решение принимается накануне празднования Дня местного самоуправления. Почетное звание присваивается работникам за многолетний добросовестный труд. Мы отмечаем, что стаж муниципальной службы многих номинантов существенно превышает требуемые по положению 15 лет и достигает значений 26 и 30 лет безупречной работы», — отметил председатель комиссии Бодров.
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