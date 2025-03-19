Паводок затопил участки СНТ «Железнодорожник» под Челябинском. По словам местных жителей, утром 19 марта уровень воды достигал колен. Часть домов остаются подтоплены, передает корреспондент URA.RU.
«Местные волнуются, что подтопления в этом сезоне могут быть столь же масштабными, что и в 2024 году. Утром вода поднялась примерно на 20 сантиметров выше, чем крыльцо одного из дачных домиков. Сейчас пол и мебель постройки в лужах, часть садовых участков по-прежнему затоплена», — сообщил корреспондент URA.RU обстановку в СНТ.
В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU уточнили, что на месте работает прокурор Сосновского района Евгений Мичурин. Оценку ситуации он провел совместно с начальниками СНТ и отдела ГО и ЧС районной администрации.
Местные жители поделились с URA.RU записям с камер видеонаблюдения. Согласно кадрам, утром вода отрезала проезд к нескольким участкам. Сейчас уровень воды продолжает снижаться.
Половодье пришло в Челябинск на две недели раньше ожидаемой даты. В МЧС региона введен режим особой готовности, особенно тяжело складывается ситуация на юге региона. URA.RU следит за развитием событий в режиме онлайн — последние новости о паводке читайте в нашей трансляции.
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