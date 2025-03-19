Паводок затопил дачи под Челябинском по колено. Фото, видео

19 марта 2025 в 16:29 Размер текста - 17 +

В СНТ «Железнодорожник» остаются подтопленными садовые участки Фото: Ксения Шабанова © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году Паводок затопил участки СНТ «Железнодорожник» под Челябинском. По словам местных жителей, утром 19 марта уровень воды достигал колен. Часть домов остаются подтоплены, передает корреспондент URA.RU. «Местные волнуются, что подтопления в этом сезоне могут быть столь же масштабными, что и в 2024 году. Утром вода поднялась примерно на 20 сантиметров выше, чем крыльцо одного из дачных домиков. Сейчас пол и мебель постройки в лужах, часть садовых участков по-прежнему затоплена», — сообщил корреспондент URA.RU обстановку в СНТ. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU уточнили, что на месте работает прокурор Сосновского района Евгений Мичурин. Оценку ситуации он провел совместно с начальниками СНТ и отдела ГО и ЧС районной администрации. Местные жители поделились с URA.RU записям с камер видеонаблюдения. Согласно кадрам, утром вода отрезала проезд к нескольким участкам. Сейчас уровень воды продолжает снижаться. Половодье пришло в Челябинск на две недели раньше ожидаемой даты. В МЧС региона введен режим особой готовности, особенно тяжело складывается ситуация на юге региона. URA.RU следит за развитием событий в режиме онлайн — последние новости о паводке читайте в нашей трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паводок затопил участки СНТ «Железнодорожник» под Челябинском. По словам местных жителей, утром 19 марта уровень воды достигал колен. Часть домов остаются подтоплены, передает корреспондент URA.RU. «Местные волнуются, что подтопления в этом сезоне могут быть столь же масштабными, что и в 2024 году. Утром вода поднялась примерно на 20 сантиметров выше, чем крыльцо одного из дачных домиков. Сейчас пол и мебель постройки в лужах, часть садовых участков по-прежнему затоплена», — сообщил корреспондент URA.RU обстановку в СНТ. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU уточнили, что на месте работает прокурор Сосновского района Евгений Мичурин. Оценку ситуации он провел совместно с начальниками СНТ и отдела ГО и ЧС районной администрации. Местные жители поделились с URA.RU записям с камер видеонаблюдения. Согласно кадрам, утром вода отрезала проезд к нескольким участкам. Сейчас уровень воды продолжает снижаться. Половодье пришло в Челябинск на две недели раньше ожидаемой даты. В МЧС региона введен режим особой готовности, особенно тяжело складывается ситуация на юге региона. URA.RU следит за развитием событий в режиме онлайн — последние новости о паводке читайте в нашей трансляции.