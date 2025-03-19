Пермские врачи рассказали, как спасали подростка, на которого рухнул снег

Транспортировка подростка из Лысьвы, на которого рухнул снег, длилась три часа. Школьник был в тяжелом состоянии. В том числе, у него был диагностирован перелом. Было принято решение о его перевозке к нейрохирургам в Краевую детскую клиническую больницу в Пермь.
«Транспортировка обошлась только с иммобилизацией (фиксацией) шейного отдела и инфузионной терапией. Благодаря ей удалось восстановить объем и состав внеклеточной и внутриклеточной жидкостей. Лекарственные препараты вводились внутривенно. По итогу мы добились улучшения общего состояния пациента, не допустили отека головного мозга», — цитирует telegram-канал краевого минздрава медсестру-анестезиста КДКБ Надежду Белоглазову.
Сейчас, по данным регионального минздрава, ребенок получает весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Его жизни ничего не угрожает. Оперативность медперсонала минимизировали осложнения травмы. Оперативное вмешательство не требуется. Пациент по-прежнему находится под наблюдением нейрохирургов.
URA.RU сообщало, что инцидент произошел 15 марта. 14-летний подросток получил травму головы после схода наледи с крыши дома. СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, коммунальщики, обслуживающие дом по улице Орджоникидзе, 10, знали о необходимости чистки снега. Однако, несмотря на изменение погодных условий, они этого не сделали. Лысьвенская городская прокуратура также организовала проверку управляющей компании, обслуживающей дом.
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