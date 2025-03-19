Пермские врачи рассказали, как спасали подростка, на которого рухнул снег

Минздрав: удалось не допустить отека головного мозга у школьника из Лысьвы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи добились улучшения общего состояния пациента
Врачи добились улучшения общего состояния пациента Фото:

Транспортировка подростка из Лысьвы, на которого рухнул снег, длилась три часа. Школьник был в тяжелом состоянии. В том числе, у него был диагностирован перелом. Было принято решение о его перевозке к нейрохирургам в Краевую детскую клиническую больницу в Пермь.

«Транспортировка обошлась только с иммобилизацией (фиксацией) шейного отдела и инфузионной терапией. Благодаря ей удалось восстановить объем и состав внеклеточной и внутриклеточной жидкостей. Лекарственные препараты вводились внутривенно. По итогу мы добились улучшения общего состояния пациента, не допустили отека головного мозга», — цитирует telegram-канал краевого минздрава медсестру-анестезиста КДКБ Надежду Белоглазову.

Сейчас, по данным регионального минздрава, ребенок получает весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Его жизни ничего не угрожает. Оперативность медперсонала минимизировали осложнения травмы. Оперативное вмешательство не требуется. Пациент по-прежнему находится под наблюдением нейрохирургов.

URA.RU сообщало, что инцидент произошел 15 марта. 14-летний подросток получил травму головы после схода наледи с крыши дома. СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, коммунальщики, обслуживающие дом по улице Орджоникидзе, 10, знали о необходимости чистки снега. Однако, несмотря на изменение погодных условий, они этого не сделали. Лысьвенская городская прокуратура также организовала проверку управляющей компании, обслуживающей дом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортировка подростка из Лысьвы, на которого рухнул снег, длилась три часа. Школьник был в тяжелом состоянии. В том числе, у него был диагностирован перелом. Было принято решение о его перевозке к нейрохирургам в Краевую детскую клиническую больницу в Пермь. «Транспортировка обошлась только с иммобилизацией (фиксацией) шейного отдела и инфузионной терапией. Благодаря ей удалось восстановить объем и состав внеклеточной и внутриклеточной жидкостей. Лекарственные препараты вводились внутривенно. По итогу мы добились улучшения общего состояния пациента, не допустили отека головного мозга», — цитирует telegram-канал краевого минздрава медсестру-анестезиста КДКБ Надежду Белоглазову. Сейчас, по данным регионального минздрава, ребенок получает весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Его жизни ничего не угрожает. Оперативность медперсонала минимизировали осложнения травмы. Оперативное вмешательство не требуется. Пациент по-прежнему находится под наблюдением нейрохирургов. URA.RU сообщало, что инцидент произошел 15 марта. 14-летний подросток получил травму головы после схода наледи с крыши дома. СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, коммунальщики, обслуживающие дом по улице Орджоникидзе, 10, знали о необходимости чистки снега. Однако, несмотря на изменение погодных условий, они этого не сделали. Лысьвенская городская прокуратура также организовала проверку управляющей компании, обслуживающей дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...