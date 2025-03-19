Андреасян заявил, что не получает денег от государства

Российский кинорежиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает финансовую поддержку от государства для создания фильмов уже восемь лет. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Денег мы не получаем от государства около 8 лет!» — написал Андреасян в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление Министерства культуры РФ о том, что с 2019 года режиссер Андреасян не получает государственную поддержку.
Режиссер отметил, что финансирование всех его проектов было отклонено. Среди них — «Домовенок Кузя», «Денискины рассказы», «Манюня», «Война и музыка», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и «Костомаров».
Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился в Министерство культуры РФ с предложением переоценить обоснованность предоставления государственных средств на поддержку кинопроектов Андреасяна. По его словам, в течение последних десяти лет на реализацию его проектов было направлено из федерального бюджета 590 миллионов рублей, передает RT.
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