Андреасян заявил, что не получает денег от государства

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Андреасян отметил, что господдержку не получил ни один из его проектов за восемь лет
Андреасян отметил, что господдержку не получил ни один из его проектов за восемь лет Фото:

Российский кинорежиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает финансовую поддержку от государства для создания фильмов уже восемь лет. Об этом он сообщил в своих соцсетях. 

«Денег мы не получаем от государства около 8 лет!» — написал Андреасян в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление Министерства культуры РФ о том, что с 2019 года режиссер Андреасян не получает государственную поддержку.

Режиссер отметил, что финансирование всех его проектов было отклонено. Среди них — «Домовенок Кузя», «Денискины рассказы», «Манюня», «Война и музыка», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и «Костомаров».

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился в Министерство культуры РФ с предложением переоценить обоснованность предоставления государственных средств на поддержку кинопроектов Андреасяна. По его словам, в течение последних десяти лет на реализацию его проектов было направлено из федерального бюджета 590 миллионов рублей, передает RT.

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Российский кинорежиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает финансовую поддержку от государства для создания фильмов уже восемь лет. Об этом он сообщил в своих соцсетях.  «Денег мы не получаем от государства около 8 лет!» — написал Андреасян в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление Министерства культуры РФ о том, что с 2019 года режиссер Андреасян не получает государственную поддержку. Режиссер отметил, что финансирование всех его проектов было отклонено. Среди них — «Домовенок Кузя», «Денискины рассказы», «Манюня», «Война и музыка», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и «Костомаров». Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился в Министерство культуры РФ с предложением переоценить обоснованность предоставления государственных средств на поддержку кинопроектов Андреасяна. По его словам, в течение последних десяти лет на реализацию его проектов было направлено из федерального бюджета 590 миллионов рублей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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