На участие в кадровой программе Путина заявились больше 300 бойцов спецоперации из Пермского края

Стать участниками кадровой программы «Герои Прикамья» пожелали 328 бойцов спецоперации, 178 из них сейчас находятся на передовой. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Уже 328 бойцов СВО заявились на участие в региональной программе „Герои Прикамья“ 178 из них находятся за „ленточкой“ — они смогут пройти отбор и приступить к обучению после окончания военной службы», — пояснил Махонин. Глава региона также раскрыл детали обучения участников спецоперации по программе. По его словам, в рамках практической части им предстоит погрузиться в «реальные экономические, политические и общественные процессы региона».
«Герои будут изнутри изучать устройство социальных объектов, знакомиться с культурой региона и постоянно тренироваться. По итогам обучения участники пройдут стажировку, защитят дипломы и получат предложения о работе», — подчеркнул Махонин.
Общенациональная программа поддержки участников СВО под названием «Время героев» реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина. На ее основе регионы инициируют свои кадровые программы. В Пермском крае заявки на участие в региональной инициативе принимаются до 30 марта.
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