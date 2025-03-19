На участие в кадровой программе Путина заявились больше 300 бойцов спецоперации из Пермского края

Стать участниками программы «Герои Прикамья» пожелали больше 300 бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прием заявок на участие в программе завершится 30 марта
Прием заявок на участие в программе завершится 30 марта Фото:

Стать участниками кадровой программы «Герои Прикамья» пожелали 328 бойцов спецоперации, 178 из них сейчас находятся на передовой. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Уже 328 бойцов СВО заявились на участие в региональной программе „Герои Прикамья“ 178 из них находятся за „ленточкой“ — они смогут пройти отбор и приступить к обучению после окончания военной службы», — пояснил Махонин. Глава региона также раскрыл детали обучения участников спецоперации по программе. По его словам, в рамках практической части им предстоит погрузиться в «реальные экономические, политические и общественные процессы региона».

«Герои будут изнутри изучать устройство социальных объектов, знакомиться с культурой региона и постоянно тренироваться. По итогам обучения участники пройдут стажировку, защитят дипломы и получат предложения о работе», — подчеркнул Махонин.

Общенациональная программа поддержки участников СВО под названием «Время героев» реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина. На ее основе регионы инициируют свои кадровые программы. В Пермском крае заявки на участие в региональной инициативе принимаются до 30 марта.

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Стать участниками кадровой программы «Герои Прикамья» пожелали 328 бойцов спецоперации, 178 из них сейчас находятся на передовой. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Уже 328 бойцов СВО заявились на участие в региональной программе „Герои Прикамья“ 178 из них находятся за „ленточкой“ — они смогут пройти отбор и приступить к обучению после окончания военной службы», — пояснил Махонин. Глава региона также раскрыл детали обучения участников спецоперации по программе. По его словам, в рамках практической части им предстоит погрузиться в «реальные экономические, политические и общественные процессы региона». «Герои будут изнутри изучать устройство социальных объектов, знакомиться с культурой региона и постоянно тренироваться. По итогам обучения участники пройдут стажировку, защитят дипломы и получат предложения о работе», — подчеркнул Махонин. Общенациональная программа поддержки участников СВО под названием «Время героев» реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина. На ее основе регионы инициируют свои кадровые программы. В Пермском крае заявки на участие в региональной инициативе принимаются до 30 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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