В Пермском крае объявили предварительное голосование на выборах губернатора

ЕР дала старт праймериз по выборам губернатора Пермского края
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Победителя выберут в июне
Победителя выберут в июне Фото:

«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию на выборах губернатора Пермского края. Решение принял президиум регионального политсовета, сообщает пресс-служба реготделения партии.

«В рамках заседания члены президиума приняли решение о проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата на должность губернатора Пермского края», — говорится в сообщении. Процедура продлится до конца мая.

Кандидаты должны провести встречи с 75% секретарей первичных отделений. Потом президиум примет решение и направит его на согласование в генсовет ЕР. Дальше партия соберет конференцию, на которой с учетом позиции генсовета будет выбран кандидат от партии.

Выборы губернатора Пермского края должны пройти в сентябре 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Махонина на второй срок.

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«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию на выборах губернатора Пермского края. Решение принял президиум регионального политсовета, сообщает пресс-служба реготделения партии. «В рамках заседания члены президиума приняли решение о проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата на должность губернатора Пермского края», — говорится в сообщении. Процедура продлится до конца мая. Кандидаты должны провести встречи с 75% секретарей первичных отделений. Потом президиум примет решение и направит его на согласование в генсовет ЕР. Дальше партия соберет конференцию, на которой с учетом позиции генсовета будет выбран кандидат от партии. Выборы губернатора Пермского края должны пройти в сентябре 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Махонина на второй срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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