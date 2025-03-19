В Пермском крае объявили предварительное голосование на выборах губернатора

«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию на выборах губернатора Пермского края. Решение принял президиум регионального политсовета, сообщает пресс-служба реготделения партии.
«В рамках заседания члены президиума приняли решение о проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидата на должность губернатора Пермского края», — говорится в сообщении. Процедура продлится до конца мая.
Кандидаты должны провести встречи с 75% секретарей первичных отделений. Потом президиум примет решение и направит его на согласование в генсовет ЕР. Дальше партия соберет конференцию, на которой с учетом позиции генсовета будет выбран кандидат от партии.
Выборы губернатора Пермского края должны пройти в сентябре 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Махонина на второй срок.
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