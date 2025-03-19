В ХМАО отчим, жестоко избивший пасынка из-за вейпа, уволился с работы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин уволился после резонанса с избиением пасынка
Югорчанин уволился после резонанса с избиением пасынка Фото:
новость из сюжета
Отчим жестоко избил ребенка из-за вейпа в ХМАО

Житель Новоаганска (Нижневартовский район), который жестоко избил пасынка якобы из-за курения вейпа, уволился с работы. По словам инсайдера URA.RU, он был методистом во дворце культуры.

«От него после всего случившегося поступило заявление об увольнении. Он работал методистом в доме культуры. И до этого эпизода характеризовался положительно», –рассказал агентству инсайдер.

Журналист агентства попытался связаться с руководством дворца культуры, но в организации на звонок журналиста не ответили. URA.RU запросило комментарий, на момент публикации ответ не поступил.

В Новоаганске отчим избил ремнем ребенка якобы за то, что тот курил вейп. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «истязание».

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Житель Новоаганска (Нижневартовский район), который жестоко избил пасынка якобы из-за курения вейпа, уволился с работы. По словам инсайдера URA.RU, он был методистом во дворце культуры. «От него после всего случившегося поступило заявление об увольнении. Он работал методистом в доме культуры. И до этого эпизода характеризовался положительно», –рассказал агентству инсайдер. Журналист агентства попытался связаться с руководством дворца культуры, но в организации на звонок журналиста не ответили. URA.RU запросило комментарий, на момент публикации ответ не поступил. В Новоаганске отчим избил ремнем ребенка якобы за то, что тот курил вейп. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «истязание».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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