В ХМАО отчим, жестоко избивший пасынка из-за вейпа, уволился с работы

Житель Новоаганска (Нижневартовский район), который жестоко избил пасынка якобы из-за курения вейпа, уволился с работы. По словам инсайдера URA.RU, он был методистом во дворце культуры.
«От него после всего случившегося поступило заявление об увольнении. Он работал методистом в доме культуры. И до этого эпизода характеризовался положительно», –рассказал агентству инсайдер.
Журналист агентства попытался связаться с руководством дворца культуры, но в организации на звонок журналиста не ответили. URA.RU запросило комментарий, на момент публикации ответ не поступил.
В Новоаганске отчим избил ремнем ребенка якобы за то, что тот курил вейп. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «истязание».
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