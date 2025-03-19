«Мне полгода осталось»: домработница Киркорова рассказала, что он предсказал свою смерть

Домработница Дороднова: Бедрос Киркоров знал, когда умрет
© Служба новостей «URA.RU»
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Людмила Дороднова с теплотой вспоминает Бедроса Киркорова
Людмила Дороднова с теплотой вспоминает Бедроса Киркорова Фото:

Певец Бедрос Киркоров предсказал свою смерть. Последние полгода жизни народного артиста Российской Федерации омрачили проблемы со здоровьем. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила домработница Людмила Дороднова, известная широкой публике как Люся. Она проработала у певца и его сына Филиппа Киркорова около 30 лет. 

«Врачи поставили ему блокаду на ноги, не секрет, что у него были проблемы с ними. И он тогда сказал: "Ну, все, полгода, и я не жилец". Он очень психовал из-за этой блокады. Если раньше мог двигаться, вести активный образ жизни, то после этого, сами понимаете, какое настроение было у человека», — поделилась воспоминаниями Людмила.

Женщина вспомнила и одну из последних встреч с Бедросом. Тогда они с друзьями устроили сюрприз и приехали к Киркорову-старшему в гости на Таганку. Артист сильно обрадовался. Устроили застолье, Бедрос был в хорошем расположении духа и даже пел. «Он очень обрадовался нам. Бедрос был веселый, пел для нас — у него очень красивый голос. Тогда он был, как говорится, нормальненький, ничего не предвещало…», — говорит Дороднова.

Киркоров-старший активно принимал участие в различных мероприятиях, потому, что он не любил сидеть дома. Общение и внимание придавало ему сил и дарило вкус жизни. «Он очень любил жизнь», — подчеркнула Люся.

Дороднова после новостей о смерти Киркорова-старшего позвонила принести соболезнования Филиппу, однако он пока на гастролях. Женщина надеется дозвониться до артиста, а также увидеться с ним 21 марта на Троекуровском кладбище. «Обязательно поеду проститься с Бедросом. Уходят лучше люди, это очень печально», — резюмировала Людмила.

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта. Ему было 92 года.

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Певец Бедрос Киркоров предсказал свою смерть. Последние полгода жизни народного артиста Российской Федерации омрачили проблемы со здоровьем. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила домработница Людмила Дороднова, известная широкой публике как Люся. Она проработала у певца и его сына Филиппа Киркорова около 30 лет. Женщина вспомнила и одну из последних встреч с Бедросом. Тогда они с друзьями устроили сюрприз и приехали к Киркорову-старшему в гости на Таганку. Артист сильно обрадовался. Устроили застолье, Бедрос был в хорошем расположении духа и даже пел. «Он очень обрадовался нам. Бедрос был веселый, пел для нас — у него очень красивый голос. Тогда он был, как говорится, нормальненький, ничего не предвещало…», — говорит Дороднова. Киркоров-старший активно принимал участие в различных мероприятиях, потому, что он не любил сидеть дома. Общение и внимание придавало ему сил и дарило вкус жизни. «Он очень любил жизнь», — подчеркнула Люся. Дороднова после новостей о смерти Киркорова-старшего позвонила принести соболезнования Филиппу, однако он пока на гастролях. Женщина надеется дозвониться до артиста, а также увидеться с ним 21 марта на Троекуровском кладбище. «Обязательно поеду проститься с Бедросом. Уходят лучше люди, это очень печально», — резюмировала Людмила. Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта. Ему было 92 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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