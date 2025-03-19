«Боятся еще больше»: жертвы мучителей с мойки в Каменске-Уральском воюют с СК

Девушки, которых запирали на автомойке в Каменске-Уральском, лечатся у психолога

20 марта 2025 в 08:17 Размер текста - 17 +

По резонансному делу арестованы пять мужчин Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Двух несовершеннолетних жертв мучителей с мойки в Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи СК до сих пор не перевели в статус потерпевших. По уголовному делу они проходят в качестве свидетелей, с чем не согласна их адвокат Наталья Дронова. Об этом она рассказала URA.RU. «Девочки очень подробно рассказали следствию, как над ними издевались. Их заставляли, принуждали к тому, чтобы они сели в машину. В итоге их привезли на эту мойку, удерживали там незаконно, без их воли, заставляли смотреть на издевательства над их подругами и угрожали, что с ними сделают то же самое. И они до сих пор в статусе свидетелей. Мы уже направили несколько жалоб в главный СКР, в прокуратуру. Подвижек нет никаких вообще. А девочки узнают все больше и больше об этой банде и боятся выходить на улицу. Сейчас они проходят курс лечения у психолога», — заявила Дронова. Новость по теме «Начинают трястись и плакать»: жертвы каменских мучителей с мойки ищут психологов В последний раз ее клиенток допросили в СК 26 февраля. Следственные действия прошли не совсем удачно, считает защитник. «Следователь не хотел записывать за нами, сильно смягчал нашу обвинительную позицию. Видимо, не хочет работать. Как за столько времени не нашли состава преступления в отношении моих девочек? Их родители тоже в недоумении. Мы будем продолжать бороться, будем освещать эту проблему», — отметила она. URA.RU обратилось в свердловское управление СК. В ведомстве от комментариев по теме отказались. О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали. Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, они вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Затем суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух несовершеннолетних жертв мучителей с мойки в Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи СК до сих пор не перевели в статус потерпевших. По уголовному делу они проходят в качестве свидетелей, с чем не согласна их адвокат Наталья Дронова. Об этом она рассказала URA.RU. «Девочки очень подробно рассказали следствию, как над ними издевались. Их заставляли, принуждали к тому, чтобы они сели в машину. В итоге их привезли на эту мойку, удерживали там незаконно, без их воли, заставляли смотреть на издевательства над их подругами и угрожали, что с ними сделают то же самое. И они до сих пор в статусе свидетелей. Мы уже направили несколько жалоб в главный СКР, в прокуратуру. Подвижек нет никаких вообще. А девочки узнают все больше и больше об этой банде и боятся выходить на улицу. Сейчас они проходят курс лечения у психолога», — заявила Дронова. В последний раз ее клиенток допросили в СК 26 февраля. Следственные действия прошли не совсем удачно, считает защитник. «Следователь не хотел записывать за нами, сильно смягчал нашу обвинительную позицию. Видимо, не хочет работать. Как за столько времени не нашли состава преступления в отношении моих девочек? Их родители тоже в недоумении. Мы будем продолжать бороться, будем освещать эту проблему», — отметила она. URA.RU обратилось в свердловское управление СК. В ведомстве от комментариев по теме отказались. О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт в мессенджере. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали. Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, они вывозили на мойку подростков, которые якобы своровали деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Затем суд арестовал Виктора Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.