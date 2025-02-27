«Начинают трястись и плакать»: жертвы каменских мучителей с мойки ищут психологов

Жертвы мучителей с мойки ищут психологов в Каменске-Уральском

27 февраля 2025 в 17:03 Размер текста - 17 +

После резонанса в СМИ суд арестовал троих фигурантов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Две 16-летние девушки, которых возили на мойку и заставили наблюдать за издевательствами над другими студентками из Каменска-Уральского (Свердловская область), ищут психологов. Об этом URA.RU рассказала их адвокат Наталья Дронова. Она же заявила, что пытается добиться перевода ее клиенток в статус потерпевших. «[У них] очень плохое [состояние]. Мы сейчас ищем хороших специалистов. Нам не надо для документов, для галочки. Мы ищем психолога, который проработает их травмы. Потому что, когда с ними начинаешь об этом говорить, их начинает трясти, они плачут. Сейчас они даже боятся выходить из дома. Им нанесена колоссальная психоэмоциональная травма», — сказала Дронова. Новость по теме «Обещали пустить по кругу»: у извергов, пытавших каменских студенток, были и другие жертвы Ее подзащитные проходят по делу в качестве свидетелей. 26 февраля их допросили. «Мы будем биться до конца, писать всевозможные жалобы. Мы добьемся получения статуса потерпевших. Им причинили сильный моральный вред. Все угрозы, которые летели в их адрес, девочки воспринимали всерьез и опасались за свое здоровье. Их заставляли смотреть на то, что происходит. У одной неоднократно случилась паническая атака. При чем на самой автомойке все усугубилось. Как говорят сами девчонки, они уже мысленно попрощались с жизнью и с близкими. И были уверены, что их везут убивать. Их туда увезли против воли, путем угроз. Никто добровольно, ради своего интереса, туда не хотел ехать», — продолжила адвокат. До случившегося 3 января ЧП ее клиентки даже не были знакомы с зачинщиком конфликта 21-летним Давидом Анашкиным. В тот день он пытался добиться внимания от другой потерпевшей — 18-летней Аней. Та ответила грубым отказом. «Он, видимо, доставал ее звонками и писаниной. Потом решил подговорить друзей. Они приехали и попросили подругу Ани выйти на разговор. Та вышла с моими [клиентками], поскольку боялась выходить одна. И вот за счет угроз они потом добились того, чтобы к ним вышла и Аня», — говорит Дронова. Новость по теме Шеф полиции Каменска-Уральского высказался о пытках студенток на мойке. Видео «Были угрозы изнасилованием, убийством. И замахивания были на них. Они не понимали, куда их везут. Двери заперты, попробуй еще, двинься. Им говорили: „Мы вас всех закопаем“. И то, что после этого их просто признали свидетелями — недопустимо. Надеюсь, что у нас будет допрос в качестве потерпевших. Где мы максимально изложим свою позицию. И будем требовать записать за нами каждое слово, не изменяя смысл», — заключила она. Анашкина, его несовершеннолетнего брата и их друга арестовали 23 февраля. По версии следствия, они похитили девочек, облили их водой, пеной и избили. Пытки снимались на видео. Когда оно попало в Сеть (21 февраля), то силовики предъявили обвинение парням. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две 16-летние девушки, которых возили на мойку и заставили наблюдать за издевательствами над другими студентками из Каменска-Уральского (Свердловская область), ищут психологов. Об этом URA.RU рассказала их адвокат Наталья Дронова. Она же заявила, что пытается добиться перевода ее клиенток в статус потерпевших. «[У них] очень плохое [состояние]. Мы сейчас ищем хороших специалистов. Нам не надо для документов, для галочки. Мы ищем психолога, который проработает их травмы. Потому что, когда с ними начинаешь об этом говорить, их начинает трясти, они плачут. Сейчас они даже боятся выходить из дома. Им нанесена колоссальная психоэмоциональная травма», — сказала Дронова. Ее подзащитные проходят по делу в качестве свидетелей. 26 февраля их допросили. «Мы будем биться до конца, писать всевозможные жалобы. Мы добьемся получения статуса потерпевших. Им причинили сильный моральный вред. Все угрозы, которые летели в их адрес, девочки воспринимали всерьез и опасались за свое здоровье. Их заставляли смотреть на то, что происходит. У одной неоднократно случилась паническая атака. При чем на самой автомойке все усугубилось. Как говорят сами девчонки, они уже мысленно попрощались с жизнью и с близкими. И были уверены, что их везут убивать. Их туда увезли против воли, путем угроз. Никто добровольно, ради своего интереса, туда не хотел ехать», — продолжила адвокат. До случившегося 3 января ЧП ее клиентки даже не были знакомы с зачинщиком конфликта 21-летним Давидом Анашкиным. В тот день он пытался добиться внимания от другой потерпевшей — 18-летней Аней. Та ответила грубым отказом. «Он, видимо, доставал ее звонками и писаниной. Потом решил подговорить друзей. Они приехали и попросили подругу Ани выйти на разговор. Та вышла с моими [клиентками], поскольку боялась выходить одна. И вот за счет угроз они потом добились того, чтобы к ним вышла и Аня», — говорит Дронова. «Были угрозы изнасилованием, убийством. И замахивания были на них. Они не понимали, куда их везут. Двери заперты, попробуй еще, двинься. Им говорили: „Мы вас всех закопаем“. И то, что после этого их просто признали свидетелями — недопустимо. Надеюсь, что у нас будет допрос в качестве потерпевших. Где мы максимально изложим свою позицию. И будем требовать записать за нами каждое слово, не изменяя смысл», — заключила она. Анашкина, его несовершеннолетнего брата и их друга арестовали 23 февраля. По версии следствия, они похитили девочек, облили их водой, пеной и избили. Пытки снимались на видео. Когда оно попало в Сеть (21 февраля), то силовики предъявили обвинение парням. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства.