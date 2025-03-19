Силовики раскрыли подробности скандала с жестоким избиением отчимом ребенка в ХМАО

Видео с жестоким избиением ребенка из ХМАО было снято в январе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Видео с избиением подростка в Новоаганске было снято еще в январе
Видео с избиением подростка в Новоаганске было снято еще в январе Фото:
новость из сюжета
Отчим жестоко избил ребенка из-за вейпа в ХМАО

Скандальная видеозапись, где отчим жестоко избивает ребенка за курение вейпа, была сделана во время январских каникул. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сам ролик был снят 8 января, тогда к семье приехали гости. Просто сегодня он был опубликован в поселковом паблике в социальных сетях. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают подробности случившегося и пытаются разобраться, насколько такое поведение сожителя женщины было системным. Опрашивается все окружение семьи», — рассказал URA.RU инсайдер в силовых структурах.

По словам инсайдера, у мужчины могут иметься психические травмы. «Он сам воспитывался в приемной семьи. Сошелся с женщиной, которая чуть ли не вдвое старше его, приезжей из другого города», — добавил собеседник агентства.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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Скандальная видеозапись, где отчим жестоко избивает ребенка за курение вейпа, была сделана во время январских каникул. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сам ролик был снят 8 января, тогда к семье приехали гости. Просто сегодня он был опубликован в поселковом паблике в социальных сетях. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают подробности случившегося и пытаются разобраться, насколько такое поведение сожителя женщины было системным. Опрашивается все окружение семьи», — рассказал URA.RU инсайдер в силовых структурах. По словам инсайдера, у мужчины могут иметься психические травмы. «Он сам воспитывался в приемной семьи. Сошелся с женщиной, которая чуть ли не вдвое старше его, приезжей из другого города», — добавил собеседник агентства. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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