Силовики раскрыли подробности скандала с жестоким избиением отчимом ребенка в ХМАО

Скандальная видеозапись, где отчим жестоко избивает ребенка за курение вейпа, была сделана во время январских каникул. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сам ролик был снят 8 января, тогда к семье приехали гости. Просто сегодня он был опубликован в поселковом паблике в социальных сетях. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают подробности случившегося и пытаются разобраться, насколько такое поведение сожителя женщины было системным. Опрашивается все окружение семьи», — рассказал URA.RU инсайдер в силовых структурах.
По словам инсайдера, у мужчины могут иметься психические травмы. «Он сам воспитывался в приемной семьи. Сошелся с женщиной, которая чуть ли не вдвое старше его, приезжей из другого города», — добавил собеседник агентства.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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