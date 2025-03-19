«Избивали несколько человек»: подельники убийцы боксера разгуливают по Каменску-Уральскому

Незадолго до убийства боксера в Каменске-Уральском преступники избили мужчину

20 марта 2025 в 08:47 Размер текста - 17 +

Убийство боксера произошло в клубе Joy в 2023-м Фото: ИИ © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера В феврале 2023-го — за полгода до резонансного убийства боксера Александра Максимова в каменском клубе «Джой» — подозреваемый Олег Бабушкин и его друзья жестоко избили Виктора (имя изменено). Спустя два года Бабушкин сбежал от суда на спецоперацию на Украине, а остальные преступники разгуливают на свободе. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевшего Наталья Дронова. «Виктора избивали несколько человек, включая Бабушкина. Били исподтишка, запинывали лежачего. В итоге сломали челюсть в несколько местах. Виктору провели тяжелейшую операцию по восстановлению костей челюсти. Вставили пластины, но под вопросом удаление зубов. А по делу — полнейшая тишина. Бабушкин — уехал на СВО, остальные члены этой банды на свободе», — возмущена Дронова. Новость по теме Как убивали свердловского боксера в клубе. Видео По ее словам, дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Защитник не согласна с квалификацией и считает обвинение мягким. «Уже и сроки привлечения к ответственности вышли… Я ходила к начальнику местной полиции, прокурору города. Тишина…» — заключила она. URA.RU обратилось за комментарием в полицию Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит. Убийство в ночном клубе Joy произошло ночью 12 августа 2023 года. По предварительным данным, Максимов поругался с Бабушкиным и Сергеем Мальцевым в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего Владимир Нечаев пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот. 15 марта прошлого года Бабушкина признали виновным в убийстве (дали 14 лет колонии), а Мальцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (приговорили к четырем годам). Позже приговор отменили и направили на новое рассмотрение. С тех пор под судом остался только Мальцев. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В феврале 2023-го — за полгода до резонансного убийства боксера Александра Максимова в каменском клубе «Джой» — подозреваемый Олег Бабушкин и его друзья жестоко избили Виктора (имя изменено). Спустя два года Бабушкин сбежал от суда на спецоперацию на Украине, а остальные преступники разгуливают на свободе. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевшего Наталья Дронова. «Виктора избивали несколько человек, включая Бабушкина. Били исподтишка, запинывали лежачего. В итоге сломали челюсть в несколько местах. Виктору провели тяжелейшую операцию по восстановлению костей челюсти. Вставили пластины, но под вопросом удаление зубов. А по делу — полнейшая тишина. Бабушкин — уехал на СВО, остальные члены этой банды на свободе», — возмущена Дронова. По ее словам, дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Защитник не согласна с квалификацией и считает обвинение мягким. «Уже и сроки привлечения к ответственности вышли… Я ходила к начальнику местной полиции, прокурору города. Тишина…» — заключила она. URA.RU обратилось за комментарием в полицию Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит. Убийство в ночном клубе Joy произошло ночью 12 августа 2023 года. По предварительным данным, Максимов поругался с Бабушкиным и Сергеем Мальцевым в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего Владимир Нечаев пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот. 15 марта прошлого года Бабушкина признали виновным в убийстве (дали 14 лет колонии), а Мальцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (приговорили к четырем годам). Позже приговор отменили и направили на новое рассмотрение. С тех пор под судом остался только Мальцев. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.