Из украинского плена вернули жителя Свердловской области

Один житель Свердловской области вернется домой из украинского плена. Сейчас он находится в Беларуси после обмена РФ и Украины, сообщили URA.RU в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в регионе.
«Один военнопленный из Свердловской области вернется домой. Сейчас он будет проходить курс реабилитации, а через несколько недель вернется домой», — рассказали в аппарате. Отмечается, что родных уже оповестили о его состоянии здоровья.
19 марта Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175». Кроме того, Киев в качестве доброй воли России получил еще 22 тяжелораненых бойцов. Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь. Там у них также есть возможность связаться с родственниками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!