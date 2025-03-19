Из украинского плена вернули жителя Свердловской области

В Беларуси обменяли одного военнопленного из Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловчанин вернется домой через несколько недель
Свердловчанин вернется домой через несколько недель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один житель Свердловской области вернется домой из украинского плена. Сейчас он находится в Беларуси после обмена РФ и Украины, сообщили URA.RU в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в регионе.

«Один военнопленный из Свердловской области вернется домой. Сейчас он будет проходить курс реабилитации, а через несколько недель вернется домой», — рассказали в аппарате. Отмечается, что родных уже оповестили о его состоянии здоровья.

19 марта Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175». Кроме того, Киев в качестве доброй воли России получил еще 22 тяжелораненых бойцов. Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь. Там у них также есть возможность связаться с родственниками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один житель Свердловской области вернется домой из украинского плена. Сейчас он находится в Беларуси после обмена РФ и Украины, сообщили URA.RU в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в регионе. «Один военнопленный из Свердловской области вернется домой. Сейчас он будет проходить курс реабилитации, а через несколько недель вернется домой», — рассказали в аппарате. Отмечается, что родных уже оповестили о его состоянии здоровья. 19 марта Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175». Кроме того, Киев в качестве доброй воли России получил еще 22 тяжелораненых бойцов. Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь. Там у них также есть возможность связаться с родственниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...