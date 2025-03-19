Отчим, жестоко избивший ребенка, сделал заявление в отделе полиции в ХМАО. Видео

Отчим, жестоко избивший ребенка в ХМАО, раскаялся в содеянном в отделе полиции
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Югорчанин задержан и доставлен в отделение полиции
Югорчанин задержан и доставлен в отделение полиции Фото:
новость из сюжета
Отчим жестоко избил ребенка из-за вейпа в ХМАО

Отчим, жестоко избивший ребенка за курение вейпа, раскаялся в совершенном поступке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Я, отпустив гулять сына моей сожительницы, обнаружил у него в кармане зимней куртки курительное электронное устройство, вейп. После чего я проследовал с ним на кухню, пытался его заставить курить. Он меня разозлил, я нанес ему ремешком восемь ударов. Виноват в своем поступке, обещаю, больше такого не повторится», — сказал 25-летний новоаганец.

Мужчина задержан и доставлен в отделение полиции. Собранные материалы сотрудники направили в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Ранее силовики раскрыли подробности скандала с жестоким избиением отчимом ребенка в ХМАО. Видео с истязанием было снято еще во время новогодних каникул, но опубликовано только сейчас, после чего им заинтересовались правоохранительные органы.

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Отчим, жестоко избивший ребенка за курение вейпа, раскаялся в совершенном поступке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Я, отпустив гулять сына моей сожительницы, обнаружил у него в кармане зимней куртки курительное электронное устройство, вейп. После чего я проследовал с ним на кухню, пытался его заставить курить. Он меня разозлил, я нанес ему ремешком восемь ударов. Виноват в своем поступке, обещаю, больше такого не повторится», — сказал 25-летний новоаганец. Мужчина задержан и доставлен в отделение полиции. Собранные материалы сотрудники направили в следственный комитет для принятия процессуального решения. Ранее силовики раскрыли подробности скандала с жестоким избиением отчимом ребенка в ХМАО. Видео с истязанием было снято еще во время новогодних каникул, но опубликовано только сейчас, после чего им заинтересовались правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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