Президент Финляндии Александр Стубб возмутился итогами войны с СССР, в результате которой страна потеряла 10% своих территорий и фактически лишилась суверенитета. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Помимо этого, Стубб подчеркнул, что не хочет, чтобы подобная ситуация повторилась с Украиной. Подробнее о причинах недовольства финского президента — в материале URA.RU.
Стубб об итогах войны Финляндии и СССР
Финский лидер заявил, что по итогам войны с Советским Союзом Финляндия сохранила независимость. Но при этом она потеряла 10% своей территории, суверенитет и право принимать самостоятельные решения.
Реакция России на жалобу финского президента
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что исторический экскурс Александра Стубба может негативно повлиять на урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что его сентиментальность по поводу результатов советско-финской войны не оправдана и может восприниматься как провокация. Карасин подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на будущем и конкретных действиях для обеспечения стабильности в международных делах.
Какие территории потеряла Финляндия
Советско-финская война («Зимняя война») началась 30 ноября 1939 года и закончилась подписанием мирного довогора 12 марта 1940 года. По итогам войны СССР получил Карельский перешеек с Выборгом, часть полуостровов Рыбачий и Средний и другие территории. Также Финляндия обязалась не участвовать во враждебных коалициях против СССР. Однако во время Второй мировой войны она присоединилась к нацистской Германии и приняла участие в боевых действиях против Северного флота и блокаде Ленинграда. После окончания войны Финляндия придерживалась нейтралитета и оставалась внеблоковым государством до апреля 2023 года. Тогда она стала членом НАТО.
Сравнение с Украиной
На конференции с Зеленским, Стубб подчеркнул, что Украина «однозначно не должна» оказаться в такой же ситуации, как Финляндия. Однако, по данным РБК, это уже не первый случай, когда Стубб проводит параллели между Украиной и Финляндией. В конце прошлого года он отмечал, что идею разрешения украинского конфликта по «финской модели» — то есть принятия политики нейтралитета и отказ от членства в НАТО — «можно забыть».
Биография Стубба
Александр Стубб появился на свет в 1968 году в столице Финляндии, Хельсинки. Его отец, Йоран Стубб, происходит из Кякисалми (современный Приозерск в Ленинградской области России). Родители его отца также были уроженцами России, их родиной был город Выборг. В 1939 году семья переехала в Хельсинки. Отмечается, что Стубб известен своей жесткой антироссийской позицией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.