Президент Финляндии возмутился итогами войны с СССР и сделал сравнение с Украиной: чем недоволен Стубб

Стубб: Финляндия после советско-финской войны потеряла территории и суверенитет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стубб отверг идею завершения конфликта на Украине «по финскому сценарию»
Стубб отверг идею завершения конфликта на Украине «по финскому сценарию» Фото:

Президент Финляндии Александр Стубб возмутился итогами войны с СССР, в результате которой страна потеряла 10% своих территорий и фактически лишилась суверенитета. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Стубб подчеркнул, что не хочет, чтобы подобная ситуация повторилась с Украиной. Подробнее о причинах недовольства финского президента — в материале URA.RU.

Стубб об итогах войны Финляндии и СССР

Финский лидер заявил, что по итогам войны с Советским Союзом Финляндия сохранила независимость. Но при этом она потеряла 10% своей территории, суверенитет и право принимать самостоятельные решения.

Реакция России на жалобу финского президента

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что исторический экскурс Александра Стубба может негативно повлиять на урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что его сентиментальность по поводу результатов советско-финской войны не оправдана и может восприниматься как провокация. Карасин подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на будущем и конкретных действиях для обеспечения стабильности в международных делах.

Какие территории потеряла Финляндия

Советско-финская война («Зимняя война») началась 30 ноября 1939 года и закончилась подписанием мирного довогора 12 марта 1940 года. По итогам войны СССР получил Карельский перешеек с Выборгом, часть полуостровов Рыбачий и Средний и другие территории. Также Финляндия обязалась не участвовать во враждебных коалициях против СССР. Однако во время Второй мировой войны она присоединилась к нацистской Германии и приняла участие в боевых действиях против Северного флота и блокаде Ленинграда. После окончания войны Финляндия придерживалась нейтралитета и оставалась внеблоковым государством до апреля 2023 года. Тогда она стала членом НАТО.

Сравнение с Украиной

На конференции с Зеленским, Стубб подчеркнул, что Украина «однозначно не должна» оказаться в такой же ситуации, как Финляндия. Однако, по данным РБК, это уже не первый случай, когда Стубб проводит параллели между Украиной и Финляндией. В конце прошлого года он отмечал, что идею разрешения украинского конфликта по «финской модели» — то есть принятия политики нейтралитета и отказ от членства в НАТО — «можно забыть».

Биография Стубба

Александр Стубб появился на свет в 1968 году в столице Финляндии, Хельсинки. Его отец, Йоран Стубб, происходит из Кякисалми (современный Приозерск в Ленинградской области России). Родители его отца также были уроженцами России, их родиной был город Выборг. В 1939 году семья переехала в Хельсинки. Отмечается, что Стубб известен своей жесткой антироссийской позицией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Финляндии Александр Стубб возмутился итогами войны с СССР, в результате которой страна потеряла 10% своих территорий и фактически лишилась суверенитета. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Помимо этого, Стубб подчеркнул, что не хочет, чтобы подобная ситуация повторилась с Украиной. Подробнее о причинах недовольства финского президента — в материале URA.RU. Стубб об итогах войны Финляндии и СССР Финский лидер заявил, что по итогам войны с Советским Союзом Финляндия сохранила независимость. Но при этом она потеряла 10% своей территории, суверенитет и право принимать самостоятельные решения. Реакция России на жалобу финского президента Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что исторический экскурс Александра Стубба может негативно повлиять на урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что его сентиментальность по поводу результатов советско-финской войны не оправдана и может восприниматься как провокация. Карасин подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на будущем и конкретных действиях для обеспечения стабильности в международных делах. Какие территории потеряла Финляндия Советско-финская война («Зимняя война») началась 30 ноября 1939 года и закончилась подписанием мирного довогора 12 марта 1940 года. По итогам войны СССР получил Карельский перешеек с Выборгом, часть полуостровов Рыбачий и Средний и другие территории. Также Финляндия обязалась не участвовать во враждебных коалициях против СССР. Однако во время Второй мировой войны она присоединилась к нацистской Германии и приняла участие в боевых действиях против Северного флота и блокаде Ленинграда. После окончания войны Финляндия придерживалась нейтралитета и оставалась внеблоковым государством до апреля 2023 года. Тогда она стала членом НАТО. Сравнение с Украиной На конференции с Зеленским, Стубб подчеркнул, что Украина «однозначно не должна» оказаться в такой же ситуации, как Финляндия. Однако, по данным РБК, это уже не первый случай, когда Стубб проводит параллели между Украиной и Финляндией. В конце прошлого года он отмечал, что идею разрешения украинского конфликта по «финской модели» — то есть принятия политики нейтралитета и отказ от членства в НАТО — «можно забыть». Биография Стубба Александр Стубб появился на свет в 1968 году в столице Финляндии, Хельсинки. Его отец, Йоран Стубб, происходит из Кякисалми (современный Приозерск в Ленинградской области России). Родители его отца также были уроженцами России, их родиной был город Выборг. В 1939 году семья переехала в Хельсинки. Отмечается, что Стубб известен своей жесткой антироссийской позицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...