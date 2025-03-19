Кулеба заподозрил Зеленского в хитром маневре

Кулеба: Зеленский попытается обойти соглашение о прекращении нападений
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Кулеба не пояснил, как Зеленский сможет обойти договоренности
Кулеба не пояснил, как Зеленский сможет обойти договоренности Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Украины Владимир Зеленский может попытаться обойти соглашения о прекращении атак на энергетические объекты России. Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Зеленскому будет сложно отвергнуть прекращение огня в отношении объектов энергетики, но он мог бы попытаться его обойти», — заявил Кулеба в интервью газете Express. Экс-министр не предоставил пояснений относительно того, каким образом руководство Киева может избежать соблюдения договоренности о прекращении атак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Киев нарушил договоренности о частичном прекращении огня, предприняв попытки нападения на инфраструктурные объекты России. Песков подчеркнул, что на тот момент Киев не предпринял никаких шагов для остановки атак.

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Глава Украины Владимир Зеленский может попытаться обойти соглашения о прекращении атак на энергетические объекты России. Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Зеленскому будет сложно отвергнуть прекращение огня в отношении объектов энергетики, но он мог бы попытаться его обойти», — заявил Кулеба в интервью газете Express. Экс-министр не предоставил пояснений относительно того, каким образом руководство Киева может избежать соблюдения договоренности о прекращении атак. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Киев нарушил договоренности о частичном прекращении огня, предприняв попытки нападения на инфраструктурные объекты России. Песков подчеркнул, что на тот момент Киев не предпринял никаких шагов для остановки атак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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