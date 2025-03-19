Глава Украины Владимир Зеленский может попытаться обойти соглашения о прекращении атак на энергетические объекты России. Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Зеленскому будет сложно отвергнуть прекращение огня в отношении объектов энергетики, но он мог бы попытаться его обойти», — заявил Кулеба в интервью газете Express. Экс-министр не предоставил пояснений относительно того, каким образом руководство Киева может избежать соблюдения договоренности о прекращении атак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Киев нарушил договоренности о частичном прекращении огня, предприняв попытки нападения на инфраструктурные объекты России. Песков подчеркнул, что на тот момент Киев не предпринял никаких шагов для остановки атак.
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