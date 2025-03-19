Трамп заявил об «очень хорошем» разговоре с Зеленским

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Телефонный разговор Трампа с Зеленским длился почти час
Телефонный разговор Трампа с Зеленским длился почти час Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский глава заявил, что диалог был направлен на сближение позиций России и Украины. 

«Разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций РФ и Украины», — написал Трамп в соцсети Truthsocial. По его словам, переговоры длились около часа. Лидеры двух стран также обсудили итоги контактов Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Сегодня, 19 марта, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. По данным Reuters, он начался в 17:00 по московскому времени.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский глава заявил, что диалог был направлен на сближение позиций России и Украины.  «Разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций РФ и Украины», — написал Трамп в соцсети Truthsocial. По его словам, переговоры длились около часа. Лидеры двух стран также обсудили итоги контактов Трампа и президента РФ Владимира Путина. Сегодня, 19 марта, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. По данным Reuters, он начался в 17:00 по московскому времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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