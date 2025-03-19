Трамп заявил об «очень хорошем» разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский глава заявил, что диалог был направлен на сближение позиций России и Украины.
«Разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций РФ и Украины», — написал Трамп в соцсети Truthsocial. По его словам, переговоры длились около часа. Лидеры двух стран также обсудили итоги контактов Трампа и президента РФ Владимира Путина.
Сегодня, 19 марта, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. По данным Reuters, он начался в 17:00 по московскому времени.
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