В Дагестане автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

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В результате аварии шесть человек погибли (архивное фото)
В результате аварии шесть человек погибли (архивное фото) Фото:

В Дагестане произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 

«Пассажирская газель столкнулась с грузовой в Дагестане» — передает агентство. Там уточнили, что шесть человек получили травмы, четыре скончались.

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В Дагестане произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.  «Пассажирская газель столкнулась с грузовой в Дагестане» — передает агентство. Там уточнили, что шесть человек получили травмы, четыре скончались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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