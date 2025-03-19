В Дагестане автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В результате аварии шесть человек погибли (архивное фото)
В Дагестане произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Пассажирская газель столкнулась с грузовой в Дагестане» — передает агентство. Там уточнили, что шесть человек получили травмы, четыре скончались.
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