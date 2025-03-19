В Кургане суд арестовал врио начальника отделения полиции «Сафакулевский» и замначальника МО МВД «Щучанский» Дмитрия Порядина. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Замначальника МО МВД „Щучанский“ Порядина отправили в СИЗО на два месяца», — сообщили источники. Предположительно, силовик попал под стражу по обвинению в превышении полномочий.
Редакция обратилась за комментариями в суд. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в городе Щучьем Курганской области внезапно пропали два руководителя. Местные жители связали это с обысками в местном отделе полиции. Они произошли после того, как врио начальника отдела полиции «Сафакулевский» Дмитрий Порядин и его заместитель Василий Кобзарь якобы были замечены за нарушениями на улицах города Щучья.
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