19 марта 2025

Замначальника курганского отдела полиции из Щучьего Порядин взят под стражу. Инсайд

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В Кургане арестовали замначальника полиции из Щучья
В Кургане арестовали замначальника полиции из Щучья Фото:
новость из сюжета
Обыски и задержания в полиции Щучьего

В Кургане суд арестовал врио начальника отделения полиции «Сафакулевский» и замначальника МО МВД «Щучанский» Дмитрия Порядина. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Замначальника МО МВД „Щучанский“ Порядина отправили в СИЗО на два месяца», — сообщили источники. Предположительно, силовик попал под стражу по обвинению в превышении полномочий.

Редакция обратилась за комментариями в суд. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Щучьем Курганской области внезапно пропали два руководителя. Местные жители связали это с обысками в местном отделе полиции. Они произошли после того, как врио начальника отдела полиции «Сафакулевский» Дмитрий Порядин и его заместитель Василий Кобзарь якобы были замечены за нарушениями на улицах города Щучья.

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В Кургане суд арестовал врио начальника отделения полиции «Сафакулевский» и замначальника МО МВД «Щучанский» Дмитрия Порядина. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Замначальника МО МВД „Щучанский“ Порядина отправили в СИЗО на два месяца», — сообщили источники. Предположительно, силовик попал под стражу по обвинению в превышении полномочий. Редакция обратилась за комментариями в суд. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Щучьем Курганской области внезапно пропали два руководителя. Местные жители связали это с обысками в местном отделе полиции. Они произошли после того, как врио начальника отдела полиции «Сафакулевский» Дмитрий Порядин и его заместитель Василий Кобзарь якобы были замечены за нарушениями на улицах города Щучья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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