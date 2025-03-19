В тонущей Аше уровень воды начал снижаться

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Вода начала отступать из частного сектора
Вода начала отступать из частного сектора Фото:

В городе Аше Челябинской области, пострадавшем от разлива реки Сим, начал снижаться уровень в затопленных частных жилых домах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. 

«Вода отступила от 74 частных жилых домов, 80 садовых участков и 195 приусадебных территорий. Положительная динамика наблюдается из-за проведения взрывных работ, обустройства каналов и разбивки льда тяжелой техникой», — заявляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Отмечается, что остаются подтопленными 21 частный жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка. В ПВР находится 10 человек.

Весенний паводок в Челябинской области стартовал на две недели раньше обычных сроков. Обстановку усугубляют продолжительные дожди, которые идут в регионе уже третий день подряд. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Ашинском районе, где из-за выхода реки из берегов оказались затопленными несколько сотен домовладений.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В городе Аше Челябинской области, пострадавшем от разлива реки Сим, начал снижаться уровень в затопленных частных жилых домах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.  «Вода отступила от 74 частных жилых домов, 80 садовых участков и 195 приусадебных территорий. Положительная динамика наблюдается из-за проведения взрывных работ, обустройства каналов и разбивки льда тяжелой техникой», — заявляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Отмечается, что остаются подтопленными 21 частный жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка. В ПВР находится 10 человек. Весенний паводок в Челябинской области стартовал на две недели раньше обычных сроков. Обстановку усугубляют продолжительные дожди, которые идут в регионе уже третий день подряд. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Ашинском районе, где из-за выхода реки из берегов оказались затопленными несколько сотен домовладений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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