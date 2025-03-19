Курганцы устроили дебаты в соцсетях из-за продления ареста сестрам Камшиловым

Жители Кургана устроили в соцсетях дебаты из-за продления еще на два месяца ареста сестрам Марине и Елене Камшиловым, обвиняемым в автоподставах. Одна часть курганцев радуются этому факту, считая, что там им и место. Другая — сочувствует и переживает о судьбах сестер, считая это решение несправедливым. Споры развернулись в комментариях к посту о событии в telegram-канале «Курганистан».
«Пусть сидят в СИЗО столько, сколько надо, пока идет следствие. Надо было раньше думать... Знали, чем занимались. И на длительный срок закинуть их за решетку. Сестер надо посадить, столько людей подставили и нажились на них», — пишут курганцы, которые считают продление ареста справедливым.
Другие полагают, что «дело против сестер Ка — это политический заказ. Все остальное — бред с натягиванием совы на глобус, травля и запугивание. Автобыдло и просто быдло ликует. Девочек жалко». Курганцы искренне сочувствуют женщинам и их семьям и надеются на их скорейшее освобождение.
Камшиловы по решению Курганского городского суда пробудут в СИЗО до 19 мая 2025 года. Их адвокаты настаивали на домашнем аресте. Сестер задержали в ноябре прошлого года. Против них возбуждено уже 18 уголовных дел.
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