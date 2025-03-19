Член Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в открытии выставки, посвященной специальной военной операции. Она находится в Музее боевой славы Урала в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге, а экспонаты собирались с 2013 года. Подробности Шептий рассказал на своей странице «ВКонтакте».
«Экспозиция аутентична, с переднего края, из разрушенных наших городов и сел, предназначена для людей самых разных возрастов. В открытии приняли участие ветераны локальных войн, участники специальной военной операции, сотрудники фонда „Защитники Отечества“, в том числе инвалиды СВО. Особо берет за душу часть, посвященная детям Донбасса», — поделился он.
На выставке представлены современные средства ведения боевых действий, образцы вооружения, военная и специальная техника: дроны-камикадзе, БПЛА-разведчики, взрывные устройства и многое другое, с чем ежедневно приходится соприкасаться жителям освобожденных территорий и приграничья. Экспозиция будет пополняться и дальше.
«Ничего еще не закончилось, и наши лидеры, наш верховный главнокомандующий в своих мирных инициативах, безусловно, опираются на мужество и героизм наших воинов, приближающих нашу победу порой ценой своей жизни. Представленные на выставке экспонаты фиксируют истоки и ход конфликта», — добавил Шептий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!