Сенатор Шептий открыл в Екатеринбурге выставку об СВО. Фото

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В 90-е Шептий и сам служил в спецотряде ФСБ «Альфа», ездил в командировки в Чечню
В 90-е Шептий и сам служил в спецотряде ФСБ «Альфа», ездил в командировки в Чечню Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Член Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в открытии выставки, посвященной специальной военной операции. Она находится в Музее боевой славы Урала в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге, а экспонаты собирались с 2013 года. Подробности Шептий рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Экспозиция аутентична, с переднего края, из разрушенных наших городов и сел, предназначена для людей самых разных возрастов. В открытии приняли участие ветераны локальных войн, участники специальной военной операции, сотрудники фонда „Защитники Отечества“, в том числе инвалиды СВО. Особо берет за душу часть, посвященная детям Донбасса», — поделился он.

На выставке представлены современные средства ведения боевых действий, образцы вооружения, военная и специальная техника: дроны-камикадзе, БПЛА-разведчики, взрывные устройства и многое другое, с чем ежедневно приходится соприкасаться жителям освобожденных территорий и приграничья. Экспозиция будет пополняться и дальше.

«Ничего еще не закончилось, и наши лидеры, наш верховный главнокомандующий в своих мирных инициативах, безусловно, опираются на мужество и героизм наших воинов, приближающих нашу победу порой ценой своей жизни. Представленные на выставке экспонаты фиксируют истоки и ход конфликта», — добавил Шептий.

Выставка открылась в ОДО
Выставка открылась в ОДО
Фото:
На открытие приехали ветераны локальных войн, участники СВО, сотрудники фонда «Защитники Отечества»
На открытие приехали ветераны локальных войн, участники СВО, сотрудники фонда «Защитники Отечества»
Фото:
Экспозиция еще будет пополняться
Экспозиция еще будет пополняться
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Член Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в открытии выставки, посвященной специальной военной операции. Она находится в Музее боевой славы Урала в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге, а экспонаты собирались с 2013 года. Подробности Шептий рассказал на своей странице «ВКонтакте». «Экспозиция аутентична, с переднего края, из разрушенных наших городов и сел, предназначена для людей самых разных возрастов. В открытии приняли участие ветераны локальных войн, участники специальной военной операции, сотрудники фонда „Защитники Отечества“, в том числе инвалиды СВО. Особо берет за душу часть, посвященная детям Донбасса», — поделился он. На выставке представлены современные средства ведения боевых действий, образцы вооружения, военная и специальная техника: дроны-камикадзе, БПЛА-разведчики, взрывные устройства и многое другое, с чем ежедневно приходится соприкасаться жителям освобожденных территорий и приграничья. Экспозиция будет пополняться и дальше. «Ничего еще не закончилось, и наши лидеры, наш верховный главнокомандующий в своих мирных инициативах, безусловно, опираются на мужество и героизм наших воинов, приближающих нашу победу порой ценой своей жизни. Представленные на выставке экспонаты фиксируют истоки и ход конфликта», — добавил Шептий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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