Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин намерен сохранить в ведомстве экс-прокурора Сургута Леонида Балина. По данным источников URA.RU в силовых структурах, после отставки с территории он переходит в окружной аппарат, однако в политическом истеблишменте намекают на возможное наличие более интересного варианта трудоустройства.
«По неподтвержденным слухам, на коллегии в Москве Ботвинкин в кулуарах намерен „подсветить“ Балина и обратиться к начальнику управления генпрокуратуры по УрФО и главе управления по надзору за исполнением транспортного и таможенного законодательства. В случае успешных переговоров Балин якобы может получить должность транспортного прокурора Сургута и остаться в городе, откуда должен был уйти либо по ротации, либо на пенсию. Тогда Ботвинкин сохранит ставленника в ключевом муниципалитете и после истечения своего срока полномочий. Если переговоры не увенчаются успехом, то Балин, вероятно, получит какую-то должность в аппарате», — делится мнением инсайдер.
В пресс-службу прокуратуры ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало об отставке прокурора Сургута Леонида Балина. Он проработал в должности 10 лет и покинул ее в связи с истечением срока полномочий.
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