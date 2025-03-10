10 марта 2025

Прокурор Сургута Балин ушел в отставку, проработав в должности 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Балин вышел на пенсию, проработав в должности прокурора Сургута 10 лет
Леонид Балин вышел на пенсию, проработав в должности прокурора Сургута 10 лет Фото:

Прокурор Сургута (ХМАО) Леонид Балин покинул пост. Он возглавлял надзорное ведомство 10 лет и вышел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.

«Балин ушел на пенсию. Ожидается, что заменит его прокурор Нягани Марат Тубеев, но пока Генпрокуратура не подписала назначение, и за крупнейшим муниципалитетом Югры будет приглядывать врио из числа замов», — поделился инсайдер.

Последним ярким кейсом Балина стала проверка оплаты обучения МВА главы контрольно-ревизионного управления мэрии Елены Пастушенко. Но при этом в упрек ему ставят историю с возможным конфликтом интересов в «Горводоканале», где на должности замдиректора работает Ирина Агафонова — жена замглавы Сургута Сергея Агафонова, который курирует этот МУП.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили отставку Балина. «Срок полномочий прокурора истек», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на место прокурора Сургута Леонида Балина прочат его бывшего зама Марата Тубеева. Сейчас он возглавляет надзорное ведомство в Нягани, но, как сообщают источники, уже готовится к переезду.

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Прокурор Сургута (ХМАО) Леонид Балин покинул пост. Он возглавлял надзорное ведомство 10 лет и вышел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «Балин ушел на пенсию. Ожидается, что заменит его прокурор Нягани Марат Тубеев, но пока Генпрокуратура не подписала назначение, и за крупнейшим муниципалитетом Югры будет приглядывать врио из числа замов», — поделился инсайдер. Последним ярким кейсом Балина стала проверка оплаты обучения МВА главы контрольно-ревизионного управления мэрии Елены Пастушенко. Но при этом в упрек ему ставят историю с возможным конфликтом интересов в «Горводоканале», где на должности замдиректора работает Ирина Агафонова — жена замглавы Сургута Сергея Агафонова, который курирует этот МУП. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили отставку Балина. «Срок полномочий прокурора истек», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что на место прокурора Сургута Леонида Балина прочат его бывшего зама Марата Тубеева. Сейчас он возглавляет надзорное ведомство в Нягани, но, как сообщают источники, уже готовится к переезду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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