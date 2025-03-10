Прокурор Сургута Балин ушел в отставку, проработав в должности 10 лет

Прокурор Сургута (ХМАО) Леонид Балин покинул пост. Он возглавлял надзорное ведомство 10 лет и вышел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.
«Балин ушел на пенсию. Ожидается, что заменит его прокурор Нягани Марат Тубеев, но пока Генпрокуратура не подписала назначение, и за крупнейшим муниципалитетом Югры будет приглядывать врио из числа замов», — поделился инсайдер.
Последним ярким кейсом Балина стала проверка оплаты обучения МВА главы контрольно-ревизионного управления мэрии Елены Пастушенко. Но при этом в упрек ему ставят историю с возможным конфликтом интересов в «Горводоканале», где на должности замдиректора работает Ирина Агафонова — жена замглавы Сургута Сергея Агафонова, который курирует этот МУП.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили отставку Балина. «Срок полномочий прокурора истек», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что на место прокурора Сургута Леонида Балина прочат его бывшего зама Марата Тубеева. Сейчас он возглавляет надзорное ведомство в Нягани, но, как сообщают источники, уже готовится к переезду.
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