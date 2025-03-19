На фоне миллиардных убытков холдинг челябинского олигарха Зюзина сэкономил за счет эффективности

Компания челябинского олигарха Игоря Зюзина ПАО «Мечел» сообщила об экономии одного миллиарда рублей в 2024 году благодаря внедрению новых инструментов, при том, что по итогам прошлого года холдинг получил чистый убыток в сумме 9,587 млрд рублей. Об этом говорится в заявлении компании.
«Мечел» сэкономил один миллиард рублей от снижения издержек и повышения эффективности производства в 2024 году. Так, наибольший эффект дали инициативы, связанные с предложениями по улучшению процессов и методиками решения проблем. Отмечается, что экономический результат от их применения составил 443,5 млн рублей и 454,5 млн рублей соответственно», — сообщает пресс-служба компании «Мечел».
Среди ключевых подходов, внедренных в производственную систему компании, выделяются такие инструменты, как «доска решения проблем» и методика быстрой переналадки оборудования (SMED). По словам представителей «Мечела», за прошедший год было инициировано около 9 тысяч проблемных вопросов через систему «доска решений», из которых 77% успешно разрешили.
Ране сообщалось, что холдинг «Мечел» по итогам 2024 года получил чистый убыток в сумме 9,587 млрд рублей. Стоимость чистых активов оказалась ниже уставного капитала на 693 млн рублей.
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