19 марта 2025

Челябинский губернатор Текслер принял ряд кадровых решений

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Текслер оптимизировал работу команды
Текслер оптимизировал работу команды Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал ряд кадровых решений об увольнении и назначении членов региональной команды. Документы об этом опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Окольнишникова Евгения Алексанровича от замещаемой должности заместителя начальника Главного контрольного управления Челябинской области, расторгнуть с ним контракт и уволить с госслужбы 31 марта 2025 года и выплатить компенсации. С 19 марта назначить Беспалова Васильева Евгеньевича первым заместителем Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Назначить Нигматуллина Валерия Нуретдиновича начальником Главного управления лесами Челябинской области», — говорится в правовых документах.

Ранее стало известно, что Главное контрольное управление Челябинской области ликвидируется, его полномочия передаются финансовому ведомству. А Нигматуллин находился в должности исполняющим обязанности начальника ГУ лесами Челябинской области с 2021 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал ряд кадровых решений об увольнении и назначении членов региональной команды. Документы об этом опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Окольнишникова Евгения Алексанровича от замещаемой должности заместителя начальника Главного контрольного управления Челябинской области, расторгнуть с ним контракт и уволить с госслужбы 31 марта 2025 года и выплатить компенсации. С 19 марта назначить Беспалова Васильева Евгеньевича первым заместителем Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Назначить Нигматуллина Валерия Нуретдиновича начальником Главного управления лесами Челябинской области», — говорится в правовых документах. Ранее стало известно, что Главное контрольное управление Челябинской области ликвидируется, его полномочия передаются финансовому ведомству. А Нигматуллин находился в должности исполняющим обязанности начальника ГУ лесами Челябинской области с 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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