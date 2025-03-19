Челябинский губернатор Текслер принял ряд кадровых решений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал ряд кадровых решений об увольнении и назначении членов региональной команды. Документы об этом опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Окольнишникова Евгения Алексанровича от замещаемой должности заместителя начальника Главного контрольного управления Челябинской области, расторгнуть с ним контракт и уволить с госслужбы 31 марта 2025 года и выплатить компенсации. С 19 марта назначить Беспалова Васильева Евгеньевича первым заместителем Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Назначить Нигматуллина Валерия Нуретдиновича начальником Главного управления лесами Челябинской области», — говорится в правовых документах.
Ранее стало известно, что Главное контрольное управление Челябинской области ликвидируется, его полномочия передаются финансовому ведомству. А Нигматуллин находился в должности исполняющим обязанности начальника ГУ лесами Челябинской области с 2021 года.
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