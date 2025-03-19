Какие квартиры долго не могут продать в Кургане

В Кургане некоторые квартиры продаются годами. Как правило, это либо роскошная недвижимость с очень высокой ценой, либо квадратные метры в очень старых домах. Корреспондент URA.RU подготовил подборку таких объектов.
По улице Гоголя, 17 не первый год продается четырехкомнатная квартира за 16 999 000 рублей. О ней URA.RU писало еще в прошлом году. Она входила в число самых дорогих квартир в Кургане, выставленных на продажу. Однако с тех пор покупатель так и не нашелся, а цена возросла. В прошлом году квартира стоила 16 400 000 рублей.
До сих пор продается роскошная видовая квартира в Шевелевке по улице Карельцева, 101. В ней три комнаты, дизайнерский ремонт. Цена с прошлого года опустилась на один рубль: сейчас она стоит 15 899 000 рублей.
За 2 000 000 продается в Кургане двухкомнатная квартира в двухэтажном доме по улице Куйбышева, 26. Объявление фигурировало на популярном сайте еще два года назад. Дом находится в центре города, но построен он был еще в 1918 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».