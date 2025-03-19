19 марта 2025

Венгрия выступила против общего кредита ЕС на вооружение

© Служба новостей «URA.RU»
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Венгрия отказывается от кредитов
Венгрия отказывается от кредитов Фото:

Венгрия не поддерживает идею общего европейского кредита для финансирования перевооружения. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Спорный вопрос заключается в источниках финансирования. Мы предлагаем, чтобы каждая страна самостоятельно выделяла необходимые средства из своих государственных фондов. Нам не следует прибегать к заимствованиям на уровне Евросоюза, чтобы не создавать общий долг... Те, кто хотят внести свой вклад, могут направить средства в создаваемый фонд европейской безопасности», — уточнил Орбан.

Премьер-министр также подчеркнул, что Венгрия поддерживает планы по укреплению оборонной мощи Европы.  Страна готова внести свой вклад в фонд, поскольку национальный бюджет страны позволяет это сделать.

Ранее Орбан выразил несогласие с действиями ЕС, наложив вето на новый пакет военной помощи Украине. Виктор Орбан добавил, что Венгрия приветствует начало переговоров между США и Россией и надеется на их успешное завершение. 

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Венгрия не поддерживает идею общего европейского кредита для финансирования перевооружения. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Спорный вопрос заключается в источниках финансирования. Мы предлагаем, чтобы каждая страна самостоятельно выделяла необходимые средства из своих государственных фондов. Нам не следует прибегать к заимствованиям на уровне Евросоюза, чтобы не создавать общий долг... Те, кто хотят внести свой вклад, могут направить средства в создаваемый фонд европейской безопасности», — уточнил Орбан. Премьер-министр также подчеркнул, что Венгрия поддерживает планы по укреплению оборонной мощи Европы.  Страна готова внести свой вклад в фонд, поскольку национальный бюджет страны позволяет это сделать. Ранее Орбан выразил несогласие с действиями ЕС, наложив вето на новый пакет военной помощи Украине. Виктор Орбан добавил, что Венгрия приветствует начало переговоров между США и Россией и надеется на их успешное завершение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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