Венгрия выступила против общего кредита ЕС на вооружение

Венгрия не поддерживает идею общего европейского кредита для финансирования перевооружения. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Спорный вопрос заключается в источниках финансирования. Мы предлагаем, чтобы каждая страна самостоятельно выделяла необходимые средства из своих государственных фондов. Нам не следует прибегать к заимствованиям на уровне Евросоюза, чтобы не создавать общий долг... Те, кто хотят внести свой вклад, могут направить средства в создаваемый фонд европейской безопасности», — уточнил Орбан.
Премьер-министр также подчеркнул, что Венгрия поддерживает планы по укреплению оборонной мощи Европы. Страна готова внести свой вклад в фонд, поскольку национальный бюджет страны позволяет это сделать.
Ранее Орбан выразил несогласие с действиями ЕС, наложив вето на новый пакет военной помощи Украине. Виктор Орбан добавил, что Венгрия приветствует начало переговоров между США и Россией и надеется на их успешное завершение.
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