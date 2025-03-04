Венгрия пообещала выступить на саммите ЕС против продолжения боев на Украине

На саммите Европейского Союза в Брюсселе 6 марта Венгрия заявит о том, что стремление большинства лидеров стран ЕС к продолжению конфликта на Украине является ошибкой. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы считаем, что это (заявления стран Европы о продолжении украинского конфликта) опасно и ошибочно. Мы обсудим это в Брюсселе в четверг», — заявил Орбан, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Северной Македонии Христианом Мицкоски. Его слова передает РИА «Новости».
Виктор Орбан добавил, что Венгрия приветствует начало переговоров между США и Россией и надеется на их успешное завершение. Также венгерская сторона ведет обсуждения с союзниками в Европе, которые поддерживают продолжение боевых действий на Украине.
Кроме того, Орбан упомянул, что Венгрия и Северная Македония выступали с единой позицией при подготовке нейтральной резолюции ООН по Киеву. Обе страны поддержали на Генассамблее ООН проект резолюции, предложенный США.
Ранее ЕС приостановил работу над новым пакетом военной помощи для Украины, стоимостью в 20 млрд евро. Это произошло после того как Венгрия наложила на него вето, передает деловое издание «Взгляд».
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