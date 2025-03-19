В Ханты-Мансийске отремонтируют памятники ко Дню Победы

В Ханты-Мансийске до конца апреля проведут косметический ремонт и благоустройство памятников посвященных героям и событиям Великой Отечественной Войны. Об этом глава окружной столицы Максим Ряшин доложил во время заседания регионального комитета по подготовке к празднованию Дня Победы.
«Отмечу, что до конца апреля мы отремонтируем остановки городского транспорта и проведем „генеральную“ уборку городских объектов. Отдельно выполним косметический ремонт, благоустройство Парка Победы и других памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.
Он также отметил, что в Ханты-Мансийске ко Дню Победы преобразятся все автобусы, остановки и маршрутные такси. Кроме того, по поручению губернатора на здании администрации установят копию Знамени Победы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ко Дню Победы появятся новые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. Окружное правительство включило в число получателей выплат за боевые заслуги перед Отечеством пенсионеров, проживающих в регионе с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945.
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