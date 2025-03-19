19 марта 2025

В Ханты-Мансийске отремонтируют памятники ко Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Косметический ремонт памятников и Парка Победы в Ханты-Мансийске закончат до конца апреля
Косметический ремонт памятников и Парка Победы в Ханты-Мансийске закончат до конца апреля Фото:

В Ханты-Мансийске до конца апреля проведут косметический ремонт и благоустройство памятников посвященных героям и событиям Великой Отечественной Войны. Об этом глава окружной столицы Максим Ряшин доложил во время заседания регионального комитета по подготовке к празднованию Дня Победы. 

«Отмечу, что до конца апреля мы отремонтируем остановки городского транспорта и проведем „генеральную“ уборку городских объектов. Отдельно выполним косметический ремонт, благоустройство Парка Победы и других памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.

Он также отметил, что в Ханты-Мансийске ко Дню Победы преобразятся все автобусы, остановки и маршрутные такси. Кроме того, по поручению губернатора на здании администрации установят копию Знамени Победы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ко Дню Победы появятся новые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. Окружное правительство включило в число получателей выплат за боевые заслуги перед Отечеством пенсионеров, проживающих в регионе с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945.

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В Ханты-Мансийске до конца апреля проведут косметический ремонт и благоустройство памятников посвященных героям и событиям Великой Отечественной Войны. Об этом глава окружной столицы Максим Ряшин доложил во время заседания регионального комитета по подготовке к празднованию Дня Победы.  «Отмечу, что до конца апреля мы отремонтируем остановки городского транспорта и проведем „генеральную“ уборку городских объектов. Отдельно выполним косметический ремонт, благоустройство Парка Победы и других памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. Он также отметил, что в Ханты-Мансийске ко Дню Победы преобразятся все автобусы, остановки и маршрутные такси. Кроме того, по поручению губернатора на здании администрации установят копию Знамени Победы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ко Дню Победы появятся новые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. Окружное правительство включило в число получателей выплат за боевые заслуги перед Отечеством пенсионеров, проживающих в регионе с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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