19 марта 2025

SHOT: взрывы прозвучали над Воронежской областью

© Служба новостей «URA.RU»
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В Воронежской области сработали системы ПВО
В Воронежской области сработали системы ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несколько взрывов прозвучали в небе над городом Россошь Воронежской области. Местные жители сообщают об активной работе системы ПВО над регионом, сообщает SHOT в своем telegram-канале.

«ВСУ попытались атаковать дронами Воронежскую область. Местные жители сообщили об активной работе системы ПВО над регионом. Около половины первого ночи от 4 до 6 громких взрывов прозвучали в небе над городом Россошь. До этого был слышен характерный звук пролета БПЛА, предварительно, аппараты летели по направлению к Воронежу. О работе ПВО сообщают жители других районов области», — пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что официальных данных о пожарах или разрушениях на земле пока нет. Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.

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Несколько взрывов прозвучали в небе над городом Россошь Воронежской области. Местные жители сообщают об активной работе системы ПВО над регионом, сообщает SHOT в своем telegram-канале. «ВСУ попытались атаковать дронами Воронежскую область. Местные жители сообщили об активной работе системы ПВО над регионом. Около половины первого ночи от 4 до 6 громких взрывов прозвучали в небе над городом Россошь. До этого был слышен характерный звук пролета БПЛА, предварительно, аппараты летели по направлению к Воронежу. О работе ПВО сообщают жители других районов области», — пишет SHOT со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что официальных данных о пожарах или разрушениях на земле пока нет. Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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