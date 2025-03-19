SHOT: взрывы прозвучали над Воронежской областью

Несколько взрывов прозвучали в небе над городом Россошь Воронежской области. Местные жители сообщают об активной работе системы ПВО над регионом, сообщает SHOT в своем telegram-канале.
«ВСУ попытались атаковать дронами Воронежскую область. Местные жители сообщили об активной работе системы ПВО над регионом. Около половины первого ночи от 4 до 6 громких взрывов прозвучали в небе над городом Россошь. До этого был слышен характерный звук пролета БПЛА, предварительно, аппараты летели по направлению к Воронежу. О работе ПВО сообщают жители других районов области», — пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что официальных данных о пожарах или разрушениях на земле пока нет. Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
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