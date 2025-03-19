Фонд челябинского экс-депутата Госдумы Барышева избежит банкротства

Арбитражный суд Челябинской области разрешил адвокату Владимиру Синицыну погасить долги фонда «Соцгород», основанного экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Когда все долги будут погашены, процесс банкротства фонда будет прекращен.
«Об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей в полном объеме», — говорится в сообщении, выложенном в картотеке арбитражных дел. В самом фонде введено внешнее наблюдение, что означает начальную стадию банкротства.
Ранее Синицын обратился в арбитражный суд с заявлением о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику в полном объеме. Таким образом «Соцгород», основанный Барышевым, может избежать банкротства. Фонд экс-депутата оказался должен минимуществу 11,4 млн рублей и самостоятельно подал заявление о банкротстве. Эту сумму взял на себя обязательство выплатить адвокат. Позже, уже после введения внешнего наблюдения в «Соцгороде», минимущество выставило фонду дополнительный счет на сумму 8,7 млн рублей, и Синицын также обязался вернуть и этот долг.
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