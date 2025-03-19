19 марта 2025

Фонд челябинского экс-депутата Госдумы Барышева избежит банкротства

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд разрешил погасить долги фонда Барышева
Суд разрешил погасить долги фонда Барышева Фото:

Арбитражный суд Челябинской области разрешил адвокату Владимиру Синицыну погасить долги фонда «Соцгород», основанного экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Когда все долги будут погашены, процесс банкротства фонда будет прекращен.

«Об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей в полном объеме», — говорится в сообщении, выложенном в картотеке арбитражных дел. В самом фонде введено внешнее наблюдение, что означает начальную стадию банкротства.

Ранее Синицын обратился в арбитражный суд с заявлением о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику в полном объеме.  Таким образом «Соцгород», основанный Барышевым, может избежать банкротства. Фонд экс-депутата оказался должен минимуществу 11,4 млн рублей и самостоятельно подал заявление о банкротстве. Эту сумму взял на себя обязательство выплатить адвокат. Позже, уже после введения внешнего наблюдения в «Соцгороде», минимущество выставило фонду дополнительный счет на сумму 8,7 млн рублей, и Синицын также обязался вернуть и этот долг.

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Арбитражный суд Челябинской области разрешил адвокату Владимиру Синицыну погасить долги фонда «Соцгород», основанного экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Когда все долги будут погашены, процесс банкротства фонда будет прекращен. «Об удовлетворении заявления о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей в полном объеме», — говорится в сообщении, выложенном в картотеке арбитражных дел. В самом фонде введено внешнее наблюдение, что означает начальную стадию банкротства. Ранее Синицын обратился в арбитражный суд с заявлением о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику в полном объеме.  Таким образом «Соцгород», основанный Барышевым, может избежать банкротства. Фонд экс-депутата оказался должен минимуществу 11,4 млн рублей и самостоятельно подал заявление о банкротстве. Эту сумму взял на себя обязательство выплатить адвокат. Позже, уже после введения внешнего наблюдения в «Соцгороде», минимущество выставило фонду дополнительный счет на сумму 8,7 млн рублей, и Синицын также обязался вернуть и этот долг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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