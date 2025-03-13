Челябинский фонд, основанный экс-депутатом Госдумы, спасают от банкротства

Челябинский фонд «Соцгород», основанный экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым, может избежать банкротства. Нашелся желающий, готовый покрыть все долги фонда перед кредиторами. Сообщение об этом появилось в картотеке дела арбитражного суда Челябинской области.
«Возбуждено производство по делу о банкротстве Челябинского городского общественного фонда содействия реализации социальных программ „Соцгород“ (далее — должник). Синицын Владимир Викторович обратился в арбитражный суд с заявлением о намерении удовлетворить требования кредиторов к должнику в полном объеме. Принять к производству заявление», — говорится в документах. Ходатайство Синицына будет рассмотрено 18 марта. Согласно данным из открытых источников Владимир Синицын является адвокатом. Если долги «Соцгорода» будут погашены, процесс банкротства прекратится.
«Соцгород» основан Барышевым весной 1999 года. Фонд занимался соцпроектами, а также помогал Барышеву на выборах в гордуму Челябинска, ЗСО и Госдуму. Депутатом Госдумы Барышев был с 2016 по 2021 годы и не смог переизбраться из-за конфликта с «Единой Россией».
Сам фонд 20 лет находился в Центральном клубе Металлургического района. Клуб принадлежит минимуществу региона. В 2021 году министерство расторгло контракт с «Соцгородом» об аренде. Фонд пытался судится, но все суды проиграл и освободил помещение. При этом «Соцгород» задолжал минимуществу 11,4 млн рублей и сам попросил признать себя банкротом. Именно эту сумму обязуется выплатить Синицын.
Уже после того, как в «Соцгороде» было введено внешнее наблюдение, минимущество выставило фонд новый счет, на 8,7 млн рублей. Суд признал требованиям министерства обоснованными. Синицын обязуется погасить и этот долг.
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