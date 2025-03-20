Украинские дроны повредили школу и два детсада в Энгельсе

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Дроны ВСУ атаковали Энгельс
Дроны ВСУ атаковали Энгельс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки украинских беспилотников в Энгельсе Саратовской области повреждены здания двух детских садов и школы, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Атака произошла, когда дети и персонал в учебных заведениях отсутствовали.

«В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было», — написал Бусаргин в своем официальном telegram-канале. Он добавил, что никто из сотрудников заведений не пострадал.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе падение дрона ВСУ привело к повреждениям городской клинической больницы №1. В результате происшествия одна женщина получила травмы, ей оказывается все необходимое медицинское вмешательство. Кроме того, обломки упавшего беспилотника были обнаружены в районе Соколовой горы, где они нанесли ущерб частному дому. В этом случае жертв удалось избежать.

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В результате атаки украинских беспилотников в Энгельсе Саратовской области повреждены здания двух детских садов и школы, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Атака произошла, когда дети и персонал в учебных заведениях отсутствовали. «В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было», — написал Бусаргин в своем официальном telegram-канале. Он добавил, что никто из сотрудников заведений не пострадал. Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе падение дрона ВСУ привело к повреждениям городской клинической больницы №1. В результате происшествия одна женщина получила травмы, ей оказывается все необходимое медицинское вмешательство. Кроме того, обломки упавшего беспилотника были обнаружены в районе Соколовой горы, где они нанесли ущерб частному дому. В этом случае жертв удалось избежать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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